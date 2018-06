Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, το οποίο απεικονίζει ένα τεθωρακισμένο στρατιωτικό όχημα στις ΗΠΑ να καταδιώκεται από την αστυνομία!

Το άρμα μάχης έφυγε την Τρίτη από το Fort Pickett, μια στρατιωτική εγκατάσταση στη Βιρτζίνια, και κατευθύνθηκε προς το Ρίτσμοντ. Το όχημα όμως δεν έφυγε… μόνο του. Κάποιος το πήρε και αποφάσισε να φύγει με αυτό!

Τελικά μετά από αρκετή ώρα και χωρίς τραυματισμούς ο «κλέφτης» πιάστηκε και το άρμα μάχης επέστρεψε στην βάση του.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk