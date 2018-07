Οι θερμοκρασίες, στην Ευρώπη έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ακόμα και οι πιο βόρειες και παραδοσιακά… κρύες χώρες, έχουν έρθει αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες.

Στη βόρεια Φιλανδία και στο Ροβανιέμι, ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 32 Βαθμούς κελσίου, μέσα στον Ιούλιο, θερμοκρασία που μεταφράζεται σε καύσωνα σε αυτές τις περιοχές.

Οι κάτοικοι της πόλης, αναζητούσαν απεγνωσμένα μια όαση δροσιάς, σε κοντινά ποτάμια και λίμνες, για να κάνουν το μπάνιο τους και να δραπετεύσουν από τη ζέστη.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, μια ζεστή ημέρα που έκαναν το μπάνιο τους, στον ποταμό της πόλης, αντίκρισαν κάτι απίστευτο. Τρία ελάφια εμφανίστηκαν και μπήκαν στο νερό για να δροσιστούν, χωρίς να δείχνουν φόβο για τους ανθρώπους που ήταν στην κυριολεξία δίπλα τους.

