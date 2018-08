Ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα για βοήθεια τάραξε την ρουτίνα των αστυνομικών στην Καρλσρούη της Γερμανίας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ένας άντρας ζήτησε την παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης για να απαλλαγεί από έναν επίμονο σκίουρο ο οποίος τον καταδίωκε.

Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος διαπίστωσε πως όντως ένα σκιουράκι κυνηγούσε τον άντρα, ο οποίος προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να απαλλαγεί από τον διώκτη του.

Η καταδίωξη έληξε τελικά όταν ο σκίουρος, κουρασμένος από το κυνηγητό, έπεσε ξαφνικά για ύπνο, οπότε και «συνελήφθη». Ο σκίουρος, ο οποίος είναι μωρό, υιοθετήθηκε από το αστυνομικό τμήμα και ονομάζεται πλέον Καρλ Φρίντριχ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το περιστατικό δεν είναι μοναδικό. Οι νεαροί σκίουροι οι οποίοι είτε έχασαν τη μαμά τους είτε χρειάζονται βοήθεια βρίσκουν έναν άνθρωπο – υποκατάστατο και τον παίρνουν στο κυνήγι μέχρι να ανταποκριθεί.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS