Ένα δίχρονο αγοράκι από την Ινδονήσια, καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν κάποιος αρνηθεί να του δώσει ένα τσιγάρο, ο μικρός γίνεται έξαλλος.

Την καταστροφική συνήθεια του καπνίσματος, ξεκίνησε στην ηλικία των δύο μηνών, όταν μάζευε αποτσίγαρα μεγαλύτερων παιδιών από τα πεζοδρόμια.

Για να ικανοποιήσει την εξάρτησή του, ο μικρός χρειάζεται 40 τσιγάρα την ημέρα. Εάν οι γονείς του ή οι καταστηματάρχες της περιοχής δεν του δώσουν τσιγάρο, αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει.

«Πρέπει να του αγοράζουμε δυο πακέτα την ημέρα» παραδέχεται η μητέρα του, που φέρει μεγάλες ευθύνες για το γιο της. «Αν δεν του αγοράσουμε τσιγάρα δεν κοιμάται, θα κλαίει και θα φωνάζει όλη μέρα. Κοστίζει ακριβά» σημειώνει.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του αναφέρει: «δεν ξέρω γιατί άρχισε να καπνίζει. Καπνίζω και εγώ, αλλά όχι τόσο συχνά, μόνο στη δουλειά».

Οι γονείς του δηλώνουν πλέον ότι θα πάνε τον μικρό στο γιατρό για να προσπαθήσει να του κόψει την βλαβερή αυτή συνήθεια.

Boy, 2, with 40-a-day smoking habit 'goes berserk' if people don't feed his addiction. https://t.co/DYHuGiwU4a pic.twitter.com/BUg0Azc5Qq