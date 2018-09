Πανικός προκλήθηκε στον σταθμό του μετρό του Λονδίνου, όταν είδαν έναν άνθρωπο να κρέμεται από έναν τεράστιο γερανό.

Ο άνδρας αιωρούνταν αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος και πολλοί πίστεψαν πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Το μυστήριο πήρε τέλος λίγο αργότερα, καθώς επρόκειτο για φωτογράφο – αστικό εξερευνητή, ο οποίος σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε στον γερανό ώστε να έχει πανοραμική θέα της πόλης!

Εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει ο γερανός ανέφερε: «Ο άνδρας είπε πως είναι αστικός εξερευνητής και ανέβηκε εκεί πάνω για να βγάλει φωτογραφίες. Όταν κατέβηκε κάτω κρατήθηκε από την αστυνομία».

Like I honestly don’t know how this happened. pic.twitter.com/xcPcGFYkw5