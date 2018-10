Μετά το αίσιο τέλος της περιπέτειας του σκάφους Soyuz που έπεσε στη Γη σαν μετεωρίτης, λόγω βλάβης λίγο μετά την εκτόξευση της Πέμπτης, η προσοχή στρέφεται στη χιουμοριστική πλευρά της παρ΄ολίγον τραγωδίας.

Στο στόχαστρο της διαδικτυακής ειρωνείας βρίσκεται ο ορθόδοξος ιερέας που έκανε αγιασμό στο σκάφος πριν από την εκτόξευση –μια πάγια πρακτική στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ.



​Ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξέι Οφτσίνιν και ο Αμερικανός αστροναύτης Νικ Χέιγκ επέζησαν χωρίς σοβαρά τραύματα από την αναγκαστική προσεδάφιση, λίγα λεπτά μετά την εμφάνιση προβλήματος κατά την ενεργοποίηση του δεύτερου σταδίου του πυραύλου.

The Soyuz rocket, mission managers, and members of the media are blessed by Russian Orthodox Priest, Father Sergei, in advance of the Thursday launch of @AstroHague and Alexey Ovchinin to the @Space_Station . More: https://t.co/elZZZoQrWm pic.twitter.com/RVtBWAgArI