Εκτός από τα αδιευκρίνιστα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν, ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μουχαμάντου Μπουχάρι έχει να αντιμετωπίσει και την ακραία συνωμοσιολογία.

Την Δευτέρα προχώρησε σε επίσημη δήλωση προκειμένου να διαψεύσει τις αναφορές ότι στην πραγματικότητα έχει πεθάνει και αντικατασταθεί από σωσία ή κλώνο του.

«Είμαι εγώ στα αλήθεια» διαβεβαίωσε.

Ο 76χρονος Μπουχάρι, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του τον Φεβρουάριο, ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας από τις εκλογές του 2015, και μάλιστα έλειψε με «αναρρωτική άδεια» το 2017, όταν νοσηλεύτηκε για τρεις μήνες στη Βρετανία.

Επιμένει τώρα ότι χαίρει καλής υγείας, διαβεβαίωσε που όπως φαίνεται δεν έπεισε όλους τους Νιγηριανούς.

Σύμφωνα με έρευνα του AFP, οι φήμες ότι ο πρόεδρος αντικαταστάθηκε από κλώνο, ή από σωσία που προήλθε από το Σουδάν και ονομάζεται «Τζουμπρίλ» πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 2017 και εξαπλώνονται έκτοτε στο Facebook, το Twitter και το YouTube, όπου έχουν συγκεντρώσει μισό εκατομμύριο προβολές.

Η αντιπολίτευση έχει βάλει το χεράκι της, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Νάμντι Κάνου, επικεφαλής του κόμματος των Αυτοχθόνων Λαών της Μπιάφρα (IPOB) δίνει τροφή στις φήμες, και πρόσφατα ανάρτησε δύο φωτογραφίες του προέδρου, από τις οποίες η μία είχε αντιστραφεί, για να δείξει ότι ο «σωσίας» είναι αριστερόχειρας, σε αντίθεση με το δεξιόχειρο πρωτότυπο.

Here we have a supposed old man between 76-85 yrs that suddenly switched his writing hand from left to right.



Could the @AsoRock handlers of Jubril clarify this mix-up?



We are patiently waiting for answers and I believe millions of people deserve an explanation.@NGRPresident pic.twitter.com/y0o63ApY5I