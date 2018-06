Κάθε χρόνο στην E3 όλες οι μεγάλες εταιρίες της βιομηχανίας των videogames, παρουσιάζουν όλα τα νέα παιχνίδια που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν μέσα στο επόμενο έτος ή και μερικά που απλά είναι σε στάδιο σχεδιασμού μόνο και μόνο για να μας έχουν στην πρίζα. Για δεύτερη χρονιά φέτος οι πόρτες ήταν ανοιχτές για το κοινό εκτός από τους εμπορικούς συνεργάτες και τους δημοσιογράφους που συνήθιζε να έχει καλεσμένους.

Η Sony με το Playstation, για ακόμα μια χρονιά έκλεψε την παράσταση και μέσα από μία πρωτότυπη, βιωματική παρουσίαση, μας έδειξε μερικά από τα παιχνίδια που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018 και στο 2019 ενώ παράλληλα δεν αμέλησε να μας ιντριγκάρει με διάφορα άλλα trailers παιχνιδιών τα οποία ακόμα δεν έχουν πάρει ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ξεκινάμε λοιπόν με το φανταστικό δεύτερο μέρος του “The Last of Us” το οποίο μοιάζει να είναι έτοιμο για ένα μεγάλο come back. Μέσα από το trailer που είδαμε, το παιχνίδι φαίνεται να έχει ωριμάσει από κάθε άποψη και φυσικά είναι έτοιμο να μας βάλει στο δικό του κόσμο…

Αφού μείναμε με το στόμα ανοιχτό η Sony μας ετοίμαζε ακόμα μία έκπληξη και αυτή τη φορά ήταν για το πολυαναμενόμενο Ghost of Tsushima που κάνει

Στη συνέχεια έχουμε το Spiderman που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο και αναμένεται να “μιλάει” και ελληνικά όπως μάθαμε. Σίγουρα ένας τίτλος που πρέπει να παίξουμε.

Εκτός από το Spiderman που θα “μιλάει” ελληνικά, έχουμε και το Assassins Creed: Odyssey που όχι μόνο θα μιλάει τα δικά του ελληνικά, αλλά η ιστορία του είναι βασισμένη στην ελληνική μυθολογία, ιστορία ή μία μίξη των δύο. Θα το δούμε καλύτερα, όταν κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο.

Το Death Stranding για ακόμα μια χρονιά κέρδισε με το σπαθί του τον τίτλο του πιο αλλόκοτου τίτλου της E3 και βλέποντας το τρέιλερ θα καταλάβετε γιατί

Ακόμα ένα παιχνίδι που περιμένουμε να δούμε είναι η επιστροφή του Resident Evil 2 η οποία φαντάζει μοναδική.

Το Fallout76 δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα αυτή αφού πλέον η σειρά έχει φανατικό κοινό και όπως φαίνεται και από το trailer, το παιχνίδι αναμένεται να αποκτήσει ακόμα περισσότερους φανς, το Νοέμβριο που θα κυκλοφορήσει.

Μένουμε στα φουτουριστικά παιχνίδια και πάμε στο μοναδικό, Cyberpunk 2077 το οποίο είναι ίσως το παιχνίδι που περίμεναν να δουν όλοι στην φετινή Ε3 από τον δημιουργό της σειράς Witcher.

Τέλος το Anthem φαίνεται να είναι το next big thing της EA και όπως είδαμε όχι κι άδικα. Το παιχνίδι μπορεί και συνδυάζει άψογα το multiplayer με ένα πολύ ωραίο σενάριο. Αναμένεται να το δούμε καλύτερα το Φεβρουάριο του 2019

Για ακόμα μία χρονιά, φαίνεται πως η Sony ποντάρει στα παιχνίδια και όχι σε κάποιο νέο hardware πράγμα που όπως φάνηκε άρεσε στον κόσμο αφού οι τίτλοι που αναμένονται στο Playstation μέσα στους επόμενους μήνες θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.