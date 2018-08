Πού μπαίνουν τα όρια της ιδιωτικότητας; Μπορεί κάποιος με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών να κινηματογραφεί χωρίς άδεια; Απαντήσεις σ΄ αυτά αλλά και σε θέματα που αφορούν γενικότερα στην προστασία προσωπικών δεδομένων από τις εναέριες λήψεις με drones επιχειρεί να δώσει ημερίδα που διοργανώνει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, με τη σύμπραξη της ερευνητικής ομάδας «Ίκαρος».

«Η μεγάλη συζήτηση για το θέμα είχε ξεκινήσει όταν η Google έκανε εναέριες λήψεις για τους χάρτες της. Εκεί εμφανίστηκαν εικόνες που δεν θα έπρεπε, όπως ...ζευγαράκια σε περιπτύξεις, θίγοντας έτσι άμεσα ζητήματα ιδιωτικότητας» εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας, με αφορμή την ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του θερινού σχολείου με θέμα «Drone School & Workshops: Deep learning and Computer vision for drone imaging and cinematography».

«Στόχος μας είναι να γίνει γνωστό ευρύτερα ότι απαιτείται ειδική άδεια για επαγγελματική χρήση των drones και πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικότητας αλλά και αποτροπής ατυχημάτων από ενδεχόμενη πτώση τους» αναφέρει ο καθηγητής του ΑΠΘ. Αν και υπάρχει, όπως λέει, σχετική νομοθεσία, «εντούτοις ανακύπτουν θέματα προσωπικών δεδομένων αφού οι πολίτες, πολλές φορές, δεν γνωρίζουν τα όρια που πρέπει να τίθενται».

«Κι έχουμε μπροστά μας», συνεχίζει ο κ.Πήτας, «μία εφαρμογή με τεράστιες δυνατότητες που αν λύσει το πρόβλημα τροφοδότησης- οι σημερινές μπαταρίες επιτρέπουν πτήσεις μέχρι 30 λεπτά- μπορεί να αλλάξει το τοπίο της καθημερινότητάς μας».

Κατά τη διάρκεια πάντως του θερινού σχολείου, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το τηλεοπτικό κανάλι «Deutsche Welle» και τον τοπικό σύλλογο αναρριχητών, εργαστήριο κινηματογραφικής λήψης αναρριχητικής δραστηριότητας στην περιοχή των Μετεώρων.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία προετοιμασίας των κινηματογραφικών λήψεων, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν για εναέριες κινηματογραφικές λήψεις, με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παράλλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κινηματογράφηση στην πράξη, η οποία πραγματοποιήθηκε από έμπειρους χειριστές drone.

Υπενθυμίζεται ότι η ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 15:30-19:00, στο Αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή Φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ (Την παραχώρησε Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ)