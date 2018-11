Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη σχέση των Ελλήνων με ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, καταγράφει έρευνα της aboutpeople που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Interweave.

Εφτά στους δέκα χρήστες μπαίνουν στο Facebook κυρίως μέσω κινητού, δύο στους δέκα μέσω υπολογιστή και οι υπόλοιποι μέσω τάμπλετ. Παράλληλα, όσο μεγαλώνει η ηλικία του χρήστη, τόσο πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιεί κυρίως υπολογιστή για την είσοδο του στο Facebook.

Το 9,1% των χρηστών «ανεβάζει» κάτι στη σελίδα του αρκετές φορές τη μέρα, το 17,3% «ποστάρει» σχεδόν καθημερινά, το 20,3% μια με δύο φορές την εβδομάδα, το 11,1% κάθε 10 μέρες περίπου, το 16,3% μια φορά το μήνα, ενώ το 23,6% σπανιότερα.

Τέσσερις στους δέκα ανεβάζουν κάτι στο λογαριασμό τους μια φορά το μήνα ή και σπανιότερα. Τα αντίστοιχα ποσοστά πέρσι ήταν 29,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωταθλητές στα ποστ με αρκετές αναρτήσεις την ημέρα είναι οι χρήστες ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ ουραγοί όσους και όσες ανήκουν στην ηλικία 16-24.

Τι κάνουν όμως οι χρήστες του Facebook όσο είναι συνδεδεμένοι; Ενημερώνεται για τα νέα της ημέρας (πολύ και αρκετά συχνά) απαντά το 83,9% των ερωτηθέντων .

Συζητούν με τους φίλους τους (72,1%) ή βλέπουν τι κάνουν οι φίλοι τους (68,9%), ανεβάζουν ενδιαφέροντα άρθρα (43,1%%) και συζητούν για θέματα της επικαιρότητας «ποστάροντας» τις απόψεις ή σχολιάζοντας άλλες δημοσιεύσεις (41,2%). Προωθεί την εργασία του απάντησε το 26%, ενώ το 20,2% μοιράζεται πολύ και αρκετά συχνά σημαντικές στιγμές της ζωής του και το 12,3% είπε ότι φλερτάρει μέσω του Facebook πολύ και αρκετά συχνά.

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα αν έχουν κάποιους φίλους που έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο Facebook και έξω από αυτό. Το 48% εκτιμά ότι έχει κάποιον τέτοιο φίλο, το 32,9% πιστεύει ότι δεν έχει και το 19,1% δεν απαντά στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Σημειώνεται ότι το 10,7% (12,7% το 2017) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το να ζήσει 3 μήνες χωρίς Facebook θα δημιουργούσε πρόβλημα στην καθημερινότητά του, το 57,1% θεωρεί ότι θα του έλειπε αλλά δεν θα είχε πρόβλημα και το 31,2% ότι δε θα του έλειπε καν (27% το 2017).

Να σημειώσουμε πως 2 στους 3 χρήστες εκφράζουν μια ανησυχία για το ότι το Facebook μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά τους δεδομένα.

Ο Ηλίας Φίλης (Head of Performance της Interweave) σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνει: «Η ραγδαία αύξηση χρήσης των mobile συσκευών, όπως αυτή αποτυπώνεται σαφώς στην έρευνα, καθιστά σαφές πως το mobile first περιεχόμενο είναι υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν αυτό να καταναλωθεί από τους χρήστες - γεγονός που ενισχύει και το ad recall, καθώς είναι υψηλότερο στο mobile first περιεχόμενο.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει συνεχή αύξηση του messaging - ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες – γεγονός που πιστοποιεί ότι το κοινό έχει σταδιακά στραφεί και σε άλλες πλατφόρμες εκτός του Facebook (σε παγκόσμιο επίπεδο 1,5 δισ χρήστες/ μήνα χρησιμοποιούν το WhatsApp, 1,3 δισ το Messenger και 1 δισ το Instagram). Αυτό είναι ένα insight ιδιαίτερα αξιοποιήσιμο από τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι πλατφόρμες αυτές προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες στόχευσης με εξαιρετικά αποτελέσματα».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople για λογαριασμό της Interweave σε 635 χρήστες του Facebook στις 4 Νοεμβρίου 2018.