Παραμονή Χριστουγέννων. Στο υπόγειο ενός σπιτιού σ’ έναν παραθαλάσσιο οικισμό στα βόρεια του Δουβλίνου, ενώ έξω μαίνεται η καταιγίδα, πέντε άντρες παίζουν χαρτιά και πίνουν. Από αυτούς, οι τέσσερις είναι παιδικοί φίλοι ενώ ο πέμπτος, είναι ένας κομψευόμενος άγνωστος, κρύβει στο μανίκι του τους άσους που θα αλλάξουν τη ζωή όλων.

Το who is who των ηρώων:

• Ο Ρίτσαρντ, ο μεγάλος αδελφός, τυφλός, μέθυσος, με παιδικό θυμό κι ανελέητο χιούμορ, καταπιέζει με την αδυναμία του τον αδελφό του, που αναγκάστηκε να επιστρέψει στα πατρώα εδάφη για να τον προσέχει.

• Ο Σάρκυ, ο μικρότερος αδελφός, «εγγύηση αποτυχίας», απολυμένος από δεκάδες δουλειές, μόνιμα οργισμένος, με έναν ανεκπλήρωτο έρωτα για τη γυναίκα του αφεντικού του, προσπαθεί να ξαναπιάσει από κάπου το νήμα της ζωής του.

• Ο Ιβάν, αδύναμος κι επιπόλαιος, δεν έχει πάει σπίτι του δυο μέρες, ζώντας με το φόβο της γυναίκας του, παρασυρμένος μόνιμα απ’ τη θαλπωρή του ποτού και των φίλων.

• Ο Νίκυ, με ψευδαισθήσεις μεγαλείου, και με όνειρο να φτιάξει μια αυτοκρατορία από την εμπορία τυροκομικών, τώρα που κανένας γονιός δεν του εμπιστεύεται την φύλαξη των παιδιών του.

• Και ο κύριος Λόκχαρτ. Μυστηριώδης, κομψός κι ευγενικός, μ’ ένα σχέδιο που πρέπει να πετύχει αυτή τη συγκεκριμένη νύχτα, της παραμονής των Χριστουγέννων.

Σταθερά προσανατολισμένος στο σύγχρονο διεθνές ρεπερτόριο, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, μετά από τη μεγάλη επιτυχία του «Πουπουλένιου» και του «Θεού της Σφαγής», ανεβάζει στο Θέατρο Αθηνών τον «Φάρο» του Κόνορ Μακφέρσον, ένα μοναδικό θρίλερ-μαύρη κωμωδία με βαθιά ανθρωπιστικό μήνυμα και μια πεντάδα από εξαιρετικούς χαρακτήρες. Το έργο, που έκανε πρεμιέρα το 2006 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και το 2007 στο Μπρόντγουεϊ, γνώρισε τεράστια επιτυχία όπου και αν παίχτηκε∙ δεδομένης της δεξιοτεχνίας του σκηνοθέτη και του γκελ της πρωταγωνιστικής πεντάδας, η επιτυχία και του ελληνικού εγχειρήματος είναι εξασφαλισμένη.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Αθανασία Σμαραγδή

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μανώλης Δούνιας – Έλενα Σκουλά

Παραγωγή: Κάρολος Παυλάκης

Παίζουν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Σάρκυ), Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (Ρίτσαρντ), Νίκος Ψαρράς (Ρίτσαρντ), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Νίκυ), Αιμίλιος Χειλάκης (Κύριος Λόκχαρτ)

Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, τηλ. 210 33312343. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη έως Κυριακή, 21:00, λαïκή απογευματινή Σάββατο 18:00, έως Κυριακή 1η Απριλίου. Τιμές εισιτηρίων: Από 10 (ανέργων) έως 20 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: Στο tickethour.com, στο τηλ. 210 893811, στο ταμείο του θέατρου, στα καταστήματα Cosmote και Γερμανός.

Θέατρο Αριστοτέλειον, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Από Κυριακή 8/04 έως Παρασκευή 13/04 στις 21:00, Σάββατο 14/04 και Κυριακή 15/04 στις 18:00 & στις 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 20 και 15 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: Στο ταμείο του θεάτρου, τηλ. 2310 262051, www.tickemaster.gr, καταστήματα Γερμανός και Cosmote.