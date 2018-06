Το 1o Φεστιβάλ «Από Μηχανής Θεός /Deus ex machina Festival 2018» ανοίγει τις πύλες του στις 8 Ιουνίου στο Από Μηχανής Θέατρο με σκοπό να γίνει ένας πόλος καλλιτεχνικής έκφρασης νέων δημιουργών.

14 πρεμιέρες, 14 πρωτότυπες παραστάσεις θα παρουσιαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ στις δύο σκηνές του Από Μηχανής Θεάτρου με κεντρικό πυρήνα την έννοια του από μηχανής Θεού. Πόσο τελικά ορίζουμε οι ίδιοι τη μοίρα μας; Επιδιώκουμε κάποιον εξωγενή παράγοντα να έρθει για να μας «σώσει»; Είμαστε τελικά εμείς δημιουργοί του προσωπικού μας «μεσσία» σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας ή/και να αποποιηθούμε την ευθύνη μας στα πράγματα μεταθέτοντας την σε τρίτους;

Χωρίς προϋπόθεση την εμφάνιση θεών και γερανών στις σκηνές του Από Μηχανής Θεάτρου ή περιορισμό για τη χρήση ή μη κειμένου ή τι είδους κειμένου και ποιας έκτασης, καλλιτέχνες κάθε προσανατολισμού πειραματίζονται και ζυμώνονται με ελευθερία και τόλμη και μοιράζονται τη δική τους ματιά με διάθεση να ανοίξει επί σκηνής ένας ουσιαστικός και δημιουργικός διάλογος.

Το «Από Μηχανής Θεός /Deus ex machina Festival 2018» περιλαμβάνει αποκλειστικά παραγωγές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό με την επιθυμία να μετασχηματιστεί σε μια φιλόξενη πλατφόρμα που όχι μόνο προβάλει τις σύγχρονες καλλιτεχνικές φόρμες και πρακτικές αλλά αντανακλά και δονείται απ’ όσα συμβαίνουν στο σήμερα κι εκτός σκηνής.

Σημείωμα καλλιτεχνικού διευθυντή

Στο κλείσιμο αυτής της συναρπαστικής θεατρικής σεζόν, το Από Μηχανής Θέατρο ανοίγει ακόμα περισσότερο. Το «Από Μηχανής Θεός /Deus ex machina Festival 2018» κάνει την πρεμιέρα του και μαζί 14 παραστάσεις που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά. Επιθυμία μας υπήρξε όχι μόνο να διατεθούν οι σκηνές και η υποδομή του θεάτρου για τη διοργάνωση ενός ακόμα φεστιβάλ νέων δημιουργών αλλά να δοθεί μια θεματική πάνω στην οποία οι καλλιτέχνες να πειραματιστούν σκηνικά και που να συνδέεται με την ταυτότητα του ίδιου του Από Μηχανής. Κατά τη διάρκεια του «Από Μηχανής Θεός /Deus ex machina Festival 2018» 14 διαφορετικές, πρωτότυπες και φρέσκες εκδοχές της έννοιας του από μηχανής θεού τίθενται επί σκηνής σε διάλογο προσφέροντας στο κοινό μια συμπυκνωμένη εμπειρία με προσανατολισμό, προβληματισμό κι ευδιάκριτο καλλιτεχνικό κριτήριο.

Δημήτρης Μυλωνάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

DEUS EX MACHINA FESTIVAL 2018

ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗ

Ένας Κάποιος Τέτοιος Βυσσινόκηπος | ομάδα Nunc |13 και 14 Ιουνίου, ώρα 21:00

Εμπνευσμένη από την παράσταση Quizoola! των Forced Entertainment και τον «Βυσσινόκηπο» του Αντόν Τσέχωφ, η ομάδα ξεκινά με ένα παιχνίδι ερωτοαποκρίσεων μεταξύ των ηθοποιών.

Είτε είναι φιλοσοφικά, είτε παράλογα, είτε βαθιά προσωπικά, τα ερωτήματα αποκαλύπτουν στους ηθοποιούς το είδωλό τους, καθρεφτισμένο στους ήρωες του «Βυσσινόκηπου».

Tι μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να παραχωρήσει, για να διατηρήσει τον προσωπικό του βυσσινόκηπο; Τι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε για να προφυλάξουμε...

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Μάρια Φλωράτου

Εικαστική Επιμέλεια: Αμαλία Θεοδωροπούλου

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας

Video trailer: Δανιήλ Οικονομέας

Παίζουν: Θράσος Αρβανίτης, Μαριλένα Γερμανού, Ορφέας Γεωργίου, Μαριάννα Δεβετζή, Ελένη Ζαφείρη, Χριστίνα Πλατανιώτη

Οι καρέκλες / Ευγένιος Ιονέσκο | δημιουργία σε εξέλιξη/work in progress | 15 -17 Ιουνίου, ώρα 21:00

… αποκομμένος και απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, οραματίζεται το ρόλο του Μεσσία... ένα σχέδιο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας... ένας προσκεκλημένος ρήτορας καλείται να μας βγάλει από το υπαρξιακό αδιέξοδο… ο κόσμος μας ακατανόητος… αναμονή για εξηγήσεις… κενές καρέκλες... κενό... και η γλώσσα του ρήτορα απροσπέλαστη... Ο Διονύσιος Τσαφταρίδης προτείνει μια χορογραφική αφήγηση πάνω στη μεσσιανική αναζήτηση του νοήματος που εκπορεύεται από το υπαρξιακό άγχος. Το συναίσθημα του κενού και η αποκάλυψη του παραλόγου προσφεύγουν στην παρωδία, τη γελοιοποίηση, την απο-μίμηση... αντιμέτωποι με μορφές σύγκρουσης, που υποδεικνύουν ότι για να αντέξει κανείς την ανθρώπινη υπόσταση χρειάζεται πολύ θάρρος: απουσία, αφαίρεση, ακαθόριστος χωροχρόνος, αποδόμηση...

Η ταυτότητα της παράστασης:

Πρωτότυπο κείμενο: Ευγένιος Ιονέσκο

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σύλληψη, Χορογραφία, Εικαστικό περιβάλλον: Διονύσιος Τσαφταρίδης

Παίζουν: Μαριλού Ανδρίκου, Αφροδίτη Βερβενιώτη, Βάσια Κολλιού, Ασημίνα Ξηρού, Μαριάννα Ρούσσου, Δήμητρα Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Ψυχράμης

Ερμηνευτές κειμένου / Ήχος: Ασημίνα Ξηρού, Αποστόλης Ψυχράμης

Πενθέας κάθαρσις | Ομάδα Dots | 20 και 21 Ιουνίου, ώρα 21:00

Έργο βασισμένο στις «Βάκχες» του Ευριπίδη. Ο Πενθέας διαμελίζεται και ξανασυντίθεται κάθε φορά που επιθυμεί ο Διόνυσος. Αυτό συμβαίνει για 2 λόγους: Για να «διασκεδάσει» και να «παίξει» ο Διόνυσος με τον ξάδερφό του, Πενθέα και να τιμωρηθεί ο Πενθέας για την ύβρι του προς το Βάκχο. Ο σκηνοθέτης Διόνυσος δανείζεται 2 μαριονέτες από το κοινό για να ανεβάσει παράσταση-αναπαράσταση της σκηνής του θανάτου του Πενθέα στον ίδιο τον Πενθέα. Κεντρικό ερώτημα: Ποια η κάθαρση του Πενθέα για την ύβρι που έχει διαπράξει.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Ομάδα Dots

Παίζουν: Αναστασία Τζελέπη, Δανάη Σταματοπούλου

Το πείραμα να ζεις | 22 Ιουνίου, ώρα 20:00, 23 Ιουνίου, ώρα 18:00, 24 Ιουνίου, ώρα 20:15

Η παράσταση «Το Πείραμα να ζεις» αποσκοπεί να φωτίσει την από μηχανής θεά Μαρί Κιουρί ως ερωτική σύντροφο, μητέρα, κόρη, επιστήμονα, ιδεολόγο, φιλάνθρωπο και φυσιολάτρη που επέδειξε πάθος για κάθε στιγμή της ζωής.

Στόχος είναι, οι θεατές να συνδεθούν με την μακρινή μορφή αυτής της γυναίκας που σημάδεψε που σημάδεψε την ιστορία, κατακτώντας δύο βραβεία Νόμπελ, φυσικής και χημείας, όταν οι γυναικείες διακρίσεις περιορίζονταν απλώς στις τέχνες και τη λογοτεχνία. Η Κιουρί εκπροσωπεί Το Πείραμα να ζεις, γίνεται η αισιοδοξία χωρίς περιττές περιγραφές, ενόσω η μνεία στο έργο και την προσωπικότητά της υπερασπίζεται την επιμονή της αντοχής απέναντι στο απρόβλεπτο της ζωής.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Αντιγόνη Κατσαδήμα

Σκηνοθεσία / Σκηνικά: Ομαδική σύλληψη και εκτέλεση

Μουσική: Αλέξανδρος Ναθαναήλ

Φωτογραφίες: Φρίντα Μπαλίτα

Παίζουν: Ιωάννα Δαρμή, Ευθύμης Λιάτος, Άννα Μωραΐτου

slipLESS | performance βασισμένη στο μυθιστόρημα «Μικρά Αγγλία» της Ιωάννας Καρυστιάνη | 22Ιουνίου, ώρα 22:00, 23 Ιουνίου, ώρα 20:00, 24 Ιουνίου, ώρα 22:15

Άνδρος, εποχή του Μεσοπολέμου.

Η 20χρονη Όρσα είναι παράφορα ερωτευμένη με τον υποπλοίαρχο Σπύρο Μαλταμπέ. Η μικρότερη αδελφή της, Μόσχα, θέλει να φύγει από την Άνδρο, να αποδράσει από τη μοίρα των γυναικών του νησιού να παντρεύονται ναυτικούς που όλο λείπουν ή θαλασσοπνίγονται. Τί γίνεται όμως, όταν όλα ανατρέπονται;

Μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τον χορό διηγούμαστε την ιστορία των δύο αδερφών, της παράφορα ερωτευμένης και εσωστρεφούς Όρσας και της δυναμικής γεμάτης όνειρα Μόσχας. Τι μπορεί να σπάσει αυτόν τον αδερφικό δεσμό; Ένας άντρας; Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους; Και τα δύο; Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμα και αν αυτές οι αδερφές χάσουν κάποτε τα βήματα, πάλι στο τέλος μαζί θα χορεύουν.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Δραματουργία / Σκηνοθεσία / Ηθοποιοί : Σοφία Φραγγή, Αργιέττα Οκαλίδου

Επιμέλεια μουσικής: Παναγιώτης Μητσόπουλος

Στο κουτί | Ένα πρωτότυπο Κοινωνικό Καλλιτεχνικό Πείραμα από την Ομάδα Dream Clinic | 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 21:00

Τι μπορεί να συμβεί αν δυο ήρωες τοποθετηθούν σε μια χωροχρονικά απροσδιόριστη χώρα, μία διάταξη δυο γειτονικών κουτιών που διέπεται από αυστηρά καθορισμένους κανόνες λειτουργίας και επικοινωνίας όπου κάθε παράβαση επιφέρει σμίκρυνση του κουτιού του παραβάτη...

Ένας σύγχρονος Peter Pan και η Wendy του, είναι το πρώτο ζευγάρι ηρώων τοποθετούνται στην απροσδιόριστη αυτή χώρα.

Ο Peter και η Wendy αφήνονται να συνδιαλεχθούν, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν σχέση. Την κωμικοτραγική και φαινομενικά ισορροπημένη καθημερινότητα τους διαταράσσει μια σειρά από επαναλλημένες παραβάσεις και το απρόσμενο φινάλε έρχεται, όταν ένας από τους δυο, θα αποφασίσει να δραπετεύσει από το κουτί του!

Φημολογία, παραβατικότητα, από μηχανής θεός και ελεύθερη βούληση είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το πρωτότυπό καλλιτεχνικό πείραμα.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Πρωτότυπη Ιδέα / Σκηνοθεσία: Ομάδα Dream Clinic.

Παίζουν: Ανθία Διαμαντάρα, Στείσυ Λεονδή και Γιαννής Οικονόμου.

Ο εφευρέτης | 29 Ιουνίου, ώρα 21:00, 30 Ιουνίου, ώρα 18:00, 1 Ιουλίου, ώρα 21:15

«Ο εφευρέτης» του Πήτερ Ουσπένσκυ είναι μια αλληγορία του σύγχρονου ανθρώπου που αντιμετωπίζει τις συνέπειες των θαυμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας - μιας διαβολικής τεχνολογίας..

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος

Εικαστική Επιμέλεια: Θεοδόσης Δαυλός

Παίζουν: Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιώργος Ζυγούρης

ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Ίαν | 8 Ιουνίου, ώρα 21:00, 9 Ιουνίου, ώρα 18:00, 10 Ιουνίου, ώρα 20:00

«Πρόσωπο, αντικείμενο, γεγονός, λύση σε μια δύσκολη περίπτωση.»

Ένας από μηχανής Θεός που επέδρασε στο αρχαίο θέατρο, ανανεώνοντας τις έννοιες της πλοκής και τις δυνατότητες της σκηνικής παρουσίας.

Στους αιώνες που ακολούθησαν οι θεοί έγιναν έκπτωτοι, κατέπεσαν και ταπεινώθηκαν. Το από μηχανής εύρημα παραχώρησε τη θέση του σε μια ανεξάντλητη ποικιλία λύσεων και σκηνογραφικών επιλογών.

Ο Ίαν του ομώνυμου έργου επιθυμεί να φτιάξει ένα σπουδαίο θέατρο, τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα τον λυτρώνουν. Σε αυτό το φεστιβάλ καλωσορίζουμε τον νέο τύπο ανθρώπου, θεό και μηχανή μαζί, έναν περίφημο deus homine που αρκεί για να καταλύσει θέατρα και ζωές.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Απόστολος Θηβαίος

Ηθοποιός: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Dystopia: Il Paradiso | 13 και 14 Ιουνίου, ώρα 21:00

Ο μονόλογος «Dystopia: Il Paradiso» αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας «Dystopia» (Il Paradiso,Inferno, Purgatorio). Το κείμενο, πρωτότυπο και ανέκδοτο, είναι αυτοβιογραφικό και εξομολογητικό.

Η πρωταγωνίστρια είναι η ίδια φορέας της δυστοπίας καθώς πρόκειται για άτομο με χρόνια νευρολογική νόσο. Τίποτα δεν ωραιοποιείται, τίποτα δε μένει κρυφό, όλα τίθενται ενώπιον του κοινού το οποίο καλείται να αποφασίσει αν η διάχυση ορίων, ανάμεσα σε πραγματικότητα και μυθοπλασία, επιτρέπει στο προσωπικό βίωμα να μεταμορφωθεί σε έργο τέχνης. Η σκηνοθεσία προβάλλει ως βασικό χαρακτηριστικό τη στατικότητα του σώματος, εν αντιθέσει με την εσωτερικευμένη διεργασία και ψυχική εξέλιξη.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Ερμηνεία: Μαριάννα Παφίτη

Σκηνοθεσία / Εικαστική επιμέλεια: Λούκας Ιωάννου

Μουσική Σύνθεση: Μαρία Ζαvνέτου

Κουστούμια: Ρομίνα Πολυμνίου

Φωτογραφία Αφίσας: Emre Soykan

Σχεδιασμός Αφίσας: Γιάννος Χριστοφόρου

Οι συντελεστές ευχαριστούν την Έλενα Κοτασβίλι

Εκατό χιλιάδες φιλιά | Μουσικοθεατρική παράσταση, βασισμένη στις ερωτικές επιστολές του Τζέημς Τζόυς προς τη Νόρα (1904-1927) | 20 και 21 Ιουνίου, ώρα 21:00

Η παράσταση ξεδιπλώνει την γελοία ,προκλητική ,παραληρηματική αφήγηση πάνω στην πολυδιάστατη κι εξουθενωτική διαδικασία του έρωτα.

Μια πάλη άνευ όρων και άνευ ορίων.

Ένας αγώνας για να παραμείνει ο έρωτας στην ύψιστη μορφή του.

Εξιδανικευμένος κι απεριόριστος.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Οι λέξεις μέσω της αφηγηματικής δράσης και η μουσική του πιάνου παντρεύονται για να δημιουργήσουν τη δόνηση που οφείλει να νιώσει ο καθένας, σαν να ήταν ο ίδιος ερωτευμένος.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Πηνελόπη Φλουρή/Abnormal

Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Αγιαννίτης

Βίντεο- Φωτογραφίες: Τασού Παλισίδου

Μουσικός επί σκηνής: Αποστόλος Λαγαρίας

Παίζουν: Πηνελόπη Φλουρή, Απόστολος Λαγαρίας

In a painted labyrinth | Χοροθεατρική παράσταση | 22 Ιουνίου, ώρα 21:00, 23 Ιουνίου, ώρα 18:00, 24 Ιουνίου, ώρα 21:15

Η παράσταση αποδομεί την βιβλική υπόσταση του δίπολου Παράδεισος – Κόλαση και εστιάζει στον κοινωνικό αποσυμβολισμό αυτών των εννοιών . Ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι επίγεια. Πραγματικό κατασκεύασμα των ανθρώπων. Υπάρχουν στην καθημερινότητα και ισορροπούν μαζί. Ποια είναι όμως η σύγχρονη έννοια του Παραδείσου; Είναι η Κόλαση ένας συναισθηματικός εγκλωβισμός ή μια συνθήκη που απορρέει από εξωτερικούς απλησίαστους παράγοντες για τον άνθρωπο; Οι ανθρώπινες σχέσεις : η συντροφικότητα , η αμοιβαία συνύπαρξη σε σύγκρουση με την μοναξιά . Δεν υπάρχει χειρότερη Κόλαση από το νιώθει κανείς μόνος του (αλλά να μην είναι) .Η παράσταση χρησιμοποιεί στοιχεία από το θέατρο της επινόησης κείμενο από το έργο «O απολεσθείς Παράδεισος» και πίνακες του Ιερώνυμου Μπος.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Αγγελική Πουλημά

Χορογραφία: Κατερίνα Σπανού

Σκηνικά: Τάκης Βεκόπουλος

Μουσική και video art: Άντυ Δήμας

Ηθοποιοί και Χορευτές: Δέσποινα Χρυσικού, Γιάννης Μουζακίτης ,Νίκος Μπουκουβάλας, Μαρία Ουίτσι Χατζή, Κωσταντίνα Ραπτοπούλου, Έλενα Ζήκου, Δήμητρα Παπουρτζή, Ραφαέλα Πετράι, Μαγδα Κουστέρη, Μιχαήλ Κάλυβας, Δημήτρης Ανδρέας Χαλκίτος

Κυρίες της γνώσης | 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 20:00

Δύο κυρίες με όλη την κοσμική γνώση στα χέρια τους παραδίδουν ένα ανορθόδοξο μάθημα κανόνων ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς του ατόμου μέσα στην κοινωνία που καταλήγει σε μία σειρά αποκαλύψεων για την ανεξέλεγκτη φύση που όλοι κρύβουμε.

Μια παράσταση βασισμένη στο θεατρικό έργο «Οι κανόνες του σαβουάρ βιβρ στη σύγχρονη κοινωνία» του Jean-Luc Lagarce (εκδόσεις Άγρα, 2015).

Η ταυτότητα της παράστασης:

Μετάφραση: Κώστας Κατσουλάρης

Επιμέλεια κίνησης: Όλγα Σπυράκη

Σκηνικά / Κοστούμια: Βασιλική Σουρρή

Πρωτότυπη μουσική: Μάνος Ροβίθης

Φωτισμοί: Ανδριάνα Δακανάλη

Φωτογραφίες / trailer: Odysseas Zafeiratos

Σύλληψη / Δραματουργία / Ερμηνεία: Χριστίνα Ροκαδάκη, Νεκτάριος Σμυρνάκης

Και πάλι εδώ | 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 22:00

Τί γίνεται όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας; Τί κάνουμε όταν η καθημερινότητά μας ανατρέπεται; Όταν η πολυπόθητη «διέξοδος» που ψάχναμε, απλά δεν υπάρχει; Μια κωμωδία για τις καταστάσεις που αδυνατούμε να χειριστούμε, για τις λύσεις που πιστεύαμε ότι θα έρθουν, για κάθε φορά που μάταια νομίζαμε πως είχαμε επιτέλους «σωθεί»,…και για τη βοήθεια που έρχεται τελικά από εκεί που δεν την περιμένεις! Ένα σύγχρονο, καινούργιο έργο που παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά στα πλαίσια του Φεστιβάλ, σε μορφή προχωρημένου αναλογίου.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Μαρίζα Κλαουδάτου

Παίζουν: Γιώργος Βούρος, Ονούφριος Ντοβλέτης, Άννα Παπαμάρκου, Γιάννης Σιαμσιάρης.

Τα 3 πρόσωπα της Εύας | 29 Ιουνίου, ώρα 21:00, 30 Ιουνίου, ώρα 18:00, 1 Ιουλίου, ώρα 21:15

Τα «Τρία Πρόσωπα της Εύας» περιγράφουν την ιστορία της Chris Costner Sizemore, της πρώτης -με ιατρική γνωμάτευση- γυναίκας με τρισχιζοειδή προσωπικότητα (διασχιστική διαταραχή ταυτότητας). Οι μορφές της ηρωίδας (Eva White, Eva Black, Jane) συνομιλούν μεταξύ τους εναλλάσσοντας ρόλους και προσωπικότητες. Απουσία των ψυχιάτρων Corbett H. Thigpen και Hervey M. Cleckley, τις καθοδηγεί το avatar που έπλασε η Chris, η Evelyn Lancaster σε ρόλο από-μηχανή θεού και μέσου αυτοανάλυσης.

(εμπνευσμένο από τα βιβλία "The Three Faces of Eve" των Hervey M. Cleckley & Corbett H. Thigpen και τα «The Final Face of Eve», “I am Eve” της Evelyn Lancaster)

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Έρευνα: Τόνια Τσαρούχα

Σκηνικά / Κοστούμια: Κλεοπάτρα Κούρτη

Παίζουν: Ειρήνη Φαναριώτη, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Cynthia Mikkelsen

Γενική είσοδος για όλες τις παραστάσεις: 6 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: στο τηλέφωνο 210 5232097 και στο www.viva.gr