Οι «Πριγκίπισσες» είναι μια αλληγορική παράσταση για το trafficking που ακροβατεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη φαντασία και πραγματεύεται τη σκληρή πραγματικότητα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων μέσα από ένα παιχνίδι με την αφηγηματικότητα του θεάτρου.

Τρεις γυναίκες αφηγήτριες παρουσιάζουν την ιστορία κάποιων κοριτσιών που πέφτουν θύματα trafficking. Κοριτσιών που, καθώς προέρχονται από όλο τον κόσμο, γίνονται σύμβολα παίρνοντας τα ονόματα τους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Κάθε μία ξεχωριστά πρέπει να περάσει μια δοκιμασία για να αναδειχθεί σε Πριγκίπισσα, πληρώνοντας όμως ένα σημαντικό τίμημα. Ποια θα είναι η κατάληξη των κοριτσιών;

Το έργο έχει παρουσιαστεί σε μορφή εκπαιδευτικού δράματος («Πριγκίπισσες, ένα παραμύθι για το trafficking») σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, το Κ.Μ.Ο.Π., την Ε.Α.Τ.Α. και τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «You.Change.Com – Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities».

Οι ιστορίες βασίζονται σε πραγματικές μαρτυρίες.

Με την υποστήριξη του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.) και της Α21 Greece.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παίζουν: Βουκουβαλίδου Κύνθια, ΝουόκεΓκρέις

Αφήγηση παραμυθιού: Αμπντέλ Χαμίντ Σάρα

Σκηνοθεσία: Νταλιάνη Βαρβάρα

Συγγραφέας: Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Σκηνικά-κοστούμια- αφίσα: Καπούλα Μιμίκα

Επεξεργασία κειμένου & συλλογή ντοκουμέντων: Νταλιάνη Βαρβάρα, Βουκουβαλίδου Κύνθια, Ιωάννου Γεράσιμος, Μαυρόγιαννης Αλέξανδρος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αντερέμι Αντεκούμπι

Φωτογραφίες: Γιαννούλη Νικολέττα

Επιστημονική επιμέλεια: Διαμαντή Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος της Α21, Μ.Κ.Ο. για την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων στον 21ο αιώνα.

Πριγκίπισσες, Βρυσάκι - Χώρος Τέχνης και Δράσης, Βρυσακίου 17, Πλάκα. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τρίτες 2, 9, 16, 23, 30 Οκτώβρη 2018, 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ γενική, 5 μειωμένο. Πληροφορίες-Κρατήσεις: τηλ. 210 3210179 (καθημερινές, 12:00-20:00)