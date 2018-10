Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε ότι το ηλεκτρόνιο, αυτό το απειροελάχιστο σωματίδιο, αλλάζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το αν το παρατηρούν ή όχι; Μπορεί ένα τόσο μικρό κομμάτι ύλης να αντιδρά σαν να έχει συνείδηση; Το «πείραμα της διπλής σχισμής», που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα και απέδειξε για πρώτη φορά τη διπλή φύση του ηλεκτρονίου, βρίσκεται στον πυρήνα της παράστασης «Το πείραμα».

Τι σχέση μπορεί να έχει το ηλεκτρόνιο με τον άνθρωπο;

Στο έργο που υπογράφει η Ζέτη Φίτσιου, μια οικογένεια ζει «εγκλωβισμένη» σε μια διάφανη σφαίρα. Έξω από αυτή, ένας επιστήμονας, άλλοτε τους παρατηρεί φανερά κι άλλοτε χωρίς να τον αντιλαμβάνονται. Η συμπεριφορά των ατόμων εξαρτάται απόλυτα από το βλέμμα του. Όπως και τα ηλεκτρόνια στο «πείραμα της διπλής σχισμής», έτσι και η οικογένεια της σφαίρας, αλλάζει όταν γίνεται αντικείμενο παρατήρησης. Πόσο μεταβάλλεται η στάση τους όταν κάποιος τους κοιτάζει; Ποια πτυχή του εαυτού τους προσπαθούν να κρύψουν και ποια να προβάλουν;

Το παράδοξο του πειράματος της διπλής σχισμής

Οι φυσικοί του εικοστού αιώνα κατάφεραν να μελετήσουν πειραματικά τις κινήσεις των πιο μικροσκοπικών σωματιδίων της ύλης, των ηλεκτρονίων. Τα αποτελέσματα εξέπληξαν. Με το περίφημο «πείραμα της διπλής σχισμής» παρατηρήθηκε κάτι ιδιαιτέρως παράδοξο. Όταν τα ηλεκτρόνια «γνώριζαν», ότι ένας παρατηρητής τα παρακολουθεί, τότε συμπεριφέρονταν με τελείως διαφορετικό τρόπο, απ’ όταν η παρουσία του παρατηρητή παρέμενε κρυφή. Διατυπώθηκε λοιπόν τότε η σκέψη, ότι αυτό το απειροελάχιστο σωματίδιο της ύλης, έμοιαζε σαν να διέπεται από κάποια μορφή συνείδησης. Πολλοί επιστήμονες εναντιώθηκαν και αμφισβήτησαν αυτή τη δύσκολη και περίπλοκη ιδέα. Υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο, πήγαινε ενάντια στην κοινή λογική και στην καθημερινή εμπειρία. Όμως, κανένας ακόμη δεν μπορούσε να φανταστεί, ότι αυτό το πείραμα θα ήταν μόνο η αρχή, για να γνωρίσουν οι φυσικοί τον μαγικό κόσμο της κβαντομηχανικής.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Συγγραφέας: Ζέτη Φίτσιου

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Φλουράκης

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικό|Video Art: Χριστόφορος Κώνστας - Χρήστος Μαγγανάς _Xsquare DesignLab

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Τέλλος _Lighting Art

Κοστούμια: Γεωργίνα Γερμανού

Επιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα Φωτιάδη

Επιστημονικός Συνεργάτης: Μάνος Δανέζης

Βοηθός Σκηνοθέτη (φιλική συμμετοχή) : Γεωργία Αγγουριδάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Λαγγούση

Παραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος _View Master Films

Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία: Pure Public Relations

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Πέτρος Λαγούτης, Φαίη Ξυλά, Μενέλαος Χαζαράκης

Who is who:

ΖΕΤΗ ΦΙΤΣΙΟΥ

Η Ζέτη Φίτσιου έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει μεταπτυχιακό στη Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι απόφοιτος του Θέατρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Το πρώτο της θεατρικό έργο («Plan B», Εκδόσεις Δωδώνη, 2015) διακρίθηκε με έπαινο στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EURODRAM για το έτος 2018. Το έργο της «Τεχνοχρόνος» κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου που διοργάνωσε η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (2017).

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ

Ο Ανδρέας Φλουράκης γράφει και σκηνοθετεί. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κινηματογράφο και θέατρο. Έχει σκηνοθετήσει τα έργα: «Οι ήρωές μου πεθαίνουν με όλους τους τρόπους εκτός από όπλο» (2002, Θέατρο Εντροπία) του Κ. Καραφύλλη, «Μήδειας Μπούρκα» (2014, Θέατρο Επί Κολωνώ και 2016 στην 1η Πλατφόρμα Μονοδράματος, Πάφος) και «Ταπ Άουτ» (2017, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας Β’ Σκηνή) του ιδίου, καθώς και τις συγγραφικές performances «Θεϊκά Αντικείμενα» (2018, Θέατρο Μπιπ) και «Επαναστατικά Αντικείμενα» (2018, Θέατρο Τέχνης) γραμμένες από την ομάδα Scene+.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ

Ο Σταύρος Γασπαράτος είναι συνθέτης και sound artist. Εκτός από τα προσωπικά του έργα συνθέτει μουσική για το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και τον Χορό. Από το 2000 έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 παραγωγές, συνεργαζόμενος με πολύ σημαντικούς Έλληνες και ξένους δημιουργούς - φορείς (Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο του Νέου Κόσμου Ryerson Theatre School - Toronto, Mime Festival – London, Dock 11, Ballhaus NS – Berlin, De Wagg – Amsterdam, Macau C.C. - China, Paris Villette, EMPAC – N.Y., Dallas Opera , BAM – New York OnassisCC NY, The Watermill Center – NY, The Glass House – NY, Documenta14 – Kassel, Remai Modern, Canada κ.α.).

ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ

Ο Δρ. Μάνος Δανέζης, είναι αστροφυσικός, μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δίπλωμα Προγραμματιστή Η/Υ. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στην Αστροφυσική στο Παρίσι. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Φασματοσκοπική μελέτη θερμών αστέρων εκπομπής και Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων καθώς και η Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών. Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα είναι μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει 21 βιβλία Φυσικής - Αστροφυσικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχει δώσει περισσότερες των 500 διαλέξεις. Σεναριογράφος- παρουσιαστής - επιστημονικός επιμελητής 151 επιστημονικών documenters. Του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δήμους, Επιστημονικές Ενώσεις και το Hellenic-American University prize.

Το πείραμα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, τηλ. 210 7282000. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 8,9,10,11,15,16,18,22,23,24,25,29,30 Νοεμβρίου & 1,2,6,7,8,9 Δεκεμβρίου 2018 στις 21:00. Τιμές εισιτηρίων: Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι, 65+ € 10, γενική είσοδος € 15. Προπώληση εισιτηρίων: Εκδοτήρια Μεγάρου, τηλ. 210 7282333 και www.megaron.gr. Ομαδικές κρατήσεις στο τηλ. 210 7282367