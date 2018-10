Η Ελεάνα Τσίχλη, μετά τη σκηνοθεσία της δράσης του Κ.Θ.Β.Ε. «Η ιστορία του Β.Μ. – ενός ανθρώπου με κίτρινη μπλούζα», που ανέβασε πέρυσι με εξαιρετική επιτυχία, αναλαμβάνει φέτος να φέρει στη σκηνή μια παράσταση, που στοχεύει στην ανάδειξη της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, την απομυθοποίηση, την προσέγγιση της πραγματικότητας χωρίς αυταπάτες. Με τον τρόπο αυτό, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να φέρει τους νέους αντιμέτωπους με θέματα κομβικής σημασίας για τη μεταβατική εφηβική ηλικία που διανύουν.

Ο Κρίστοφερ είναι ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, με ειδικές ικανότητες και εξαιρετικό ταλέντο στα μαθηματικά. Η κοινωνική του συμπεριφορά, ωστόσο, συχνά τον δυσκολεύει στην καθημερινή του ζωή. Κάποια στιγμή αποφασίζει να εξιχνιάσει το μυστήριο της δολοφονίας ενός σκύλου. Η έρευνα όμως αυτή θα τον οδηγήσει στο να ανακαλύψει μια μεγάλη αλήθεια για την προσωπική του ζωή. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μόνος του, μετά από αυτή την αποκάλυψη;

Το «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» του Simon Stephens αποτελεί θεατρική προσαρμογή του βραβευμένου μυθιστορήματος του Mark Haddon, «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time». Το έργο σημείωσε τεράστια επιτυχία στην αγγλική σκηνή και απέσπασε πλήθος βραβείων.

Ο Σάιμον Στήβενς, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της ευρωπαϊκής δραματουργίας, κατάφερε να μεταφέρει στο θέατρο ένα μυθιστόρημα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό και να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αγγλικής σκηνής τα τελευταία χρόνια.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Ελεάνα Τσίχλη

Σκηνικά-κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης

Επιμέλεια Κίνησης: Σοφία Παπανικάνδρου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Video: Αναστασία Φλωκατούλα, Γιώργος Σουμελίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μπαγανά

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Κούτση

Βοηθός σκηνογράφου και ενδυματολόγου: Δανάη Πανά

Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου

Οργάνωση παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος

Παίζουν: Μαριάννα Αβραμάκη (Νο. 37 -Μία γειτόνισσα, Περαστική στο δρόμο, πληροφορίες, Πανκ, Φωνή 5), Μελίνα Γαρμπή (Mrs. Judy Boone -Μητέρα), Μαρία Μπαγανά (Mrs. Alexander -Μία γειτόνισσα-, Περαστική κυρία, Φωνή 6), Βασίλης Ντάρμας (Christopher Boone -15χρονος), Ορέστης Παλιαδέλης (Mr. Ed Boone -Πατέρας), Χάρης Παπαδόπουλος(Mr. Roger Shears -πρώην σύζυγος γειτόνισσας, Γείτονας, Αρχιφύλακας, Ταμίας, Μεθυσμένος, Περαστικός, Φωνή 2), Γωγώ Παπαϊωάννου (Siobhan -Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής), Θοδωρής Πολυζώνης (Reverend Peter - Καθηγητής και ιερέας στο σχολείο Κρίστοφερ, Θείος Terry, Ασφάλεια του σταθμού, Φωνή 4), Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος (Ένας αστυνομικός, Mr. Thompson - γείτονας, Λονδρέζος αστυνομικός, Άντρας με κάλτσες, Μεθυσμένος περαστικός, Φωνή 3), Χρύσα Τουμανίδου (Mrs. Eileen Shears-ιδιοκτήτρια σκύλου, Διευθύντρια σχολείου, Συνεπιβάτης στο τρένο, Ιδιοκτήτρια καταστήματος, Φωνή 1)

Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα, Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Για σχολεία Τρίτη έως Παρασκευή στις 10:30, για το κοινό κάθε Σάββατο στις 17:00, από 10 Νοεμβρίου.

Οι παραστάσεις για σχολεία είναι σχεδόν sold out μέχρι και τον Ιανουάριο.