Το πολύκροτο έργο του Πάτρικ Μάρμπερ που ανέβηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του ‘97 στο Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου ανεβαίνει παραμονές Χριστουγέννων από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε μετάφραση του πρώτου διδάξαντος στην Ελλάδα Θωμά Μοσχόπουλου –υπέγραψε τη σκηνοθεσία στο π΄ρωτο ελληνικό ανέβασμα του έργου στο Θέατρο Αμόρε.

Ο Πέτρος Ζηβανός και η ομάδα του «προπονούνται» εντατικά ενόψει της πρεμιέρας στο Φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις του Κ.Θ.Β.Ε.

Σημειώνει ο Πέτρος Ζηβανός:

Πρόκειται για μια σκληρή βρετανική κωμωδία -στο κλίμα του Ν. Μάμετ αλλά με τον τρόπο του Χ. Πίντερ- που επεξεργάζεται μερικά από τα πιο σπάνια και αδιαπέραστα ορυκτά της ερωτικής εμπειρίας. Με τον ζωηρό παλμό ενός σκηνικού παιχνιδιού, σε δώδεκα εικόνες, χτίζει ένα αμείλικτο ερωτικό γαϊτανάκι ανάμεσα σε τέσσερα πρόσωπα -δύο γυναίκες και δύο άνδρες- χρησιμοποιώντας σαν πιόνια, τις πρώτες και τις τελευταίες συναντήσεις τους.

Ένα έργο μυθιστορηματικής πνοής, χωρίς ψευτορομαντικά κλισέ, που επιτίθεται γενναία στη σταθερότητα των αντιλήψεων μας και αμφισβητεί ευθέως, την υγεία της απόλυτης αλήθειας στις ερωτικές σχέσεις.

Γιατί ίσως ο έρωτας δεν είναι μονάχα το να υποφέρω ή να κάνω τον άλλον να υποφέρει. Αλλά μια καινούρια κάθε φορά -εκ προοιμίου ηττημένη- απόπειρα, να ξαναέρθουμε με δική μας ευθύνη σ' αυτή τη ζωή.

Το «Τόσο κοντά» (Closer) έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις όπως το Laurence Olivier Award for Best New Play (1998), το New York Drama Critics' Circle Award for Best Foreign Play (1999) και άλλα. Το 2004 το έργο έγινε γνωστό παγκοσμίως μέσα από την κινηματογραφική μεταφορά του από τον Μάικ Νίκολς με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς, Τζούντ Λο, Κλάιβ Όουεν και Νάταλι Πόρτμαν.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Μετάφραση: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζηβανός

Σκηνικά-Κοστούμια: Λίλα Καρακώστα

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Κίνηση: Ιωάννα Μήτσικα

Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου

Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη, Μαρίνα Κολοκούρη.

Παίζουν: Νατάσα Δαλιάκα, Λάμπρος Κτεναβός, Εριέττα Μανούρη, Βασίλης Παπαγεωργίου

Τόσο κοντά (Closer), Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (φουαγιέ), από Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.