«Πάντα ήμουν ο εαυτός μου, ακόμη κι όταν ήμουν άρρωστος.

Μόνο τώρα φαίνομαι να είμαι ο εαυτός μου.

Κι αυτό είναι το σημαντικό»

Γεώργιος Γ΄

1786: ο Γεώργιος Γ΄ είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς, ο οποίος όμως παρουσιάζει συμπτώματα παράνοιας. Με τον καιρό, καθώς βουλιάζει όλο και πιο βαθιά στην παραφροσύνη, φιλόδοξοι πολιτικοί και ο δολοπλόκος Πρίγκιπας της Ουαλίας υπονομεύουν το Στέμμα, σπιλώνοντας το θεσμό και εκθέτοντας τον άνδρα.

«Η τρέλα του Γεωργίου Γ΄» του Alan Bennett [Άλαν Μπένετ] θα προβληθεί στο πλαίσιο του κύκλου Θέατρο στο Μέγαρο – National Theatre Live (NTL) σε πρώτη δορυφορική μετάδοση από το Νottingham Playhouse. To έργο που, μετά τη θεατρική του πρεμιέρα το 1991, μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και κέρδισε BAFTA, παρουσιάζεται σε ολοκαίνουργια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας με πρωταγωνιστές τρεις κορυφαίους βρετανούς ηθοποιούς, κατόχους βραβείων Olivier: τον Mark Gatiss [Μαρκ Γκέτις] (Σέρλοκ, The League of Gentlemen, Doctor Who, Γουλφ Χολ, Τρεις ημέρες στην εξοχή), τον Adrian Scarborough [Έιντριαν Σκάρμπορο ] (Gavin and Stacey, Οι Επάνω και οι Κάτω, After the Dance) και την Debra Gillett [Ντέμπρα Τζίλλετ] (Επειγόντως τη μαμή, Doctor Who). Tο αριστουργηματικό δράμα του Μπένετ σκηνοθετεί ο Adam Penford [Άνταμ Πένφορντ], καλλιτεχνικός διευθυντής του Νottingham Playhouse, αναδεικνύοντας τις χιουμοριστικές αλλά και τις έντονα δραματικές πτυχές του κειμένου. Μια θεατρική παράσταση που, μέσα από τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής του Robert Jones [Ρόμπερτ Τζόουνς], μεταφέρει τον θεατή στις πολυτελείς βασιλικές αυλές των τελών του 18ου αιώνα και στις ίντριγκες της αγγλικής μοναρχίας.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Alan Bennett

Σκηνοθέτης: Adam Penford

Σκηνικά–Κοστούμια: Robert Jones

Σχεδιασμός φωτισμών: Richard Howell

Σχεδιασμός ήχου: Tom Gibbons

Υπεύθυνη κινησιολογίας: Lizzi Gee

Σκηνοθεσία πάλης: Jonathan Holby

Αγωγή λόγου: Holder

Υπεύθυνοι διανομής: Sarah Bird CDG, Stuart Burt CDG

Βοηθός σκηνοθέτη: Jamie Armitage

Σχεδιασμός περουκών: Richard Mawbley

Υπεύθυνη γκαρνταρόμπας: Poppy Hall

Παίζουν: Mark Gatiss (Γεώργιος Γ΄), Adrian Scarborough (Δόκτωρ Ουίλις), Debra Gillett (Βασίλισσα Καρλότα), Nadia Albina (Φιτζρόυ), Nicholas Bishop (Ουίλλιαμ Πιτ), Amanda Hadingue (Φοξ/Σερ Λούκας Πέπυς), Jack Holden (Γκρέβιλ), David Hounslow (Θάρλοου), Stephanie Jacob (Σερ Τζωρτζ Μπέικερ/Σέρινταν), Louise Jameson (Δόκτωρ Γουώρρεν), Andrew Joshi (Δούντας), Adam Karim (Φόρτνουμ), Harry Kershaw (Δούκας της Υόρκης), Billy Postlethwaite (Μπράουν), Sara Powell (Λαίδη Πέμπροκ), Wilf Scolding (Πρίγκιπας της Ουαλίας), Jessica Temple (Παπάντιεκ)

Στην παράσταση χρησιμοποιούνται στραβοσκοπικοί φωτισμοί

Η δορυφορική αναμετάδοση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council.

Η τρέλα του Γεωργίου Γ’ (Νational Theatre Live), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητικά), 15 €.