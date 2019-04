«Ζωντάνεψαν» απολιθωμένο δάσος 300 εκατ. ετών

Ένα τροπικό δάσος ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών, που διατηρήθηκε κάτω από στρώμα τέφρας μετά από έκρηξη ηφαιστείου στη σημερινή βόρεια Κίνα, ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Ο Δρ. Hermann Pfefferkorn, καθηγητής Παλαιοβοτανολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, συνεργάστηκε με τρείς Κινέζους ερευνητές για την «αναβίωση» του απολιθωμένου δάσους, που είχε καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του με ηφαιστειακή τέφρα.



Οι ερευνητές, που πιστεύουν ότι οι εκρήξεις του ηφαιστείου διήρκεσαν μόνο μερικές ημέρες με αποτέλεσμα ορισμένα από τα φυτά να διατηρηθούν σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι σήμερα, βρήκαν στο απολιθωμένο δάσος, σε έκταση ενός χιλιομέτρου, δέντρα με τα φύλλα τους, κλαδιά και κορμούς.



Ειδικότερα εντόπισαν έξι ομάδες φυτών, από χαμηλές φτέρες μέχρι δέντρα ύψους 24,3 μέτρων, τα οποία έχουν εξαφανιστεί.

«Έχει διατηρηθεί εκπληκτικά. Βρίσκαμε ένα κλαδί με τα φύλλα ανέπαφα και μετά το επόμενο κλαδί και μετά τον κορμό του δέντρου. Είναι πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε ο Δρ. Hermann Pfefferkorn.



Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».



Οι ερευνητές, που συνεργάστηκαν με τον ζωγράφο Ren Yugao για την αναβίωση του απολιθωμένου δάσους, εκτιμούν ότι τα ευρήματά τους θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές ανακαλύψεις.



Πηγή: econews.gr