«Αδυνατισμένη» η βιομάζα του πλανήτη

Η συνολική μάζα της ζωής στη Γη είναι κατά το ένα τρίτο μικρότερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί ως σήμερα. Η συνολική βιομάζα στον πλανήτη αντιστοιχεί σε μόλις 700 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα, και όχι 1 τρισεκατομμύριο τόνους όπως υπολογίζαμε ως τώρα, αναφέρουν Ευρωπαίοι ερευνητές στην αμερικανική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».



Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες, το 30% της ζωής κατά βάρος αντιστοιχεί σε μονοκύτταρους οργανισμούς που ζουν στον πυθμένα, ενώ το 55% αντιστοιχεί στα χερσαία φυτά και το υπόλοιπο στο φυτοπλαγκόν και τα ζώα.



Νέες εκτιμήσεις

Το πρόβλημα, επισημαίνει η νέα μελέτη, είναι ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις για τη βιομάζα στα ιζήματα του ωκεάνιου πυθμένα βασίζονταν σε δειγματοληψίες σε περιοχές του βυθού εξαιρετικά πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Στην πραγματικότητα, όμως, ο μισός ωκεάνιος πυθμένας είναι εξαιρετικά φτωχός σε αυτά τα συστατικά και δεν μπορεί να συντηρήσει τόσα μικρόβια.



Σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση, ο πυθμένας φιλοξενεί 2,9x1029 μονοκύτταρους οργανισμούς, ή δέκα εκατομμύρια τρισεκατομμύρια μικρόβια για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Ο αριθμός αυτός ακούγεται βέβαια μεγάλος, είναι όμως 92% μικρότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.



Σε όρους βιομάζας, τα μικρόβια του πυθμένα κρατούν αποθηκευμένους μόνο 4 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα, και όχι 300 δισ. όπως πιστεύαμε ως σήμερα. Με τη σειρά της, η αναθεώρηση αυτή μειώνει δραστικά τη συνολική βιομάζα του πλανήτη κατά το ένα τρίτο.



Επίσης, ο συνολικός αριθμός των μικροβίων στη Γη μειώνεται στο μισό.

«Εδώ και δέκα χρόνια υποψιαζόμασταν ότι ότι η βιομάζα κάτω από τον πυθμένα είχε υπερεκτιμηθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν δεδομένα για να το αποδείξουμε» σχολιάζει ο Γενς Κάλμεγιερ από το Πανεπιστημίου του Πότσνταμ, στη Γερμανία και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.



Επισημαίνει επίσης ότι η εκτίμηση μπορεί να γίνει ακόμα ακριβέστερη με περαιτέρω μελέτες που θα εξετάσουν το ρυθμό σχηματισμού ιζημάτων στον ωκεάνιο πυθμένα, από τα οποία τρέφονται τα μικρόβια.



ΠΗΓΗ: tovima.gr