Aλλος ένας εξωπλανήτης υποψήφιος για ζωή

Ακόμη ένας εξωπλανήτης προστίθεται στη λίστα των πλανητών εκτός του ηλιακού μας συστήματος που είναι υποψήφιοι να φιλοξενούν κάποια μορφή ζωής. Πρόκειται για τον Gliese 163c, σε απόσταση 50 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό Dorado. Είναι μάλιστα ένας εκ των δύο πλανητών του άστρου Gliese 163, ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για τρίτο πλανήτη γύρω από το συγκεκριμένο άστρο που μένει να επιβεβαιωθούν.



Ο Gliese 163 c βρίσκεται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, την περιοχή δηλαδή γύρω από ένα άστρο στην οποία το νερό μπορεί να υπάρξει σε υγρή μορφή, μια προϋπόθεση που θεωρούμε απαραίτητη για την ανάπτυξη ζωής. «Η δομή και η σύνθεση του πλανήτη μας επιτρέπουν να τον κατατάξουμε στους κατοικήσιμους πλανήτες», προσθέτει ο αστρονόμος του πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ Ξαβιέ Μπονφίς.



Ο Μπονφίς, μαζί με μια διεθνή ομάδα αστρονόμων μελέτησαν περίπου 400 κόκκινους νάνους, μια ειδική κατηγορία αστέρων αρκετά πιο «θαμπών» από το δικό μας Ήλιο, με τη βοήθεια του φασματογράφου του τηλεσκοπίου 3.6 μέτρων στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο La Silla της Χιλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, ο Gliese 163 c έχει 7 φορές μεγαλύτερη μάζα από αυτή της Γης, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν είναι πετρώδης πλανήτης, όπως η Γη, εάν καλύπτεται από ωκεανούς ή εάν αποτελείται κυρίως από αέρια, όπως για παράδειγμα ο Ποσειδώνας. Κινείται σε τροχιά στα όρια της κατοικήσιμης ζώνης προς την πλευρά του άστρου και εκτελεί μία πλήρη περιστροφή γύρω από το Gliese 163 κάθε 26 μέρες. Σύμφωνα με την ομάδα, υπάρχει μια πιθανότητα 2% ο πλανήτης να περάσει μπροστά από το μητρικό του άστρου έτσι όπως το βλέπουμε από τη Γη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην ομάδα να αποκρυπτογραφήσει πολλά ακόμη χαρακτηριστικά του, καθώς θα εντοπίσει τη μεταβολή στο φάσμα του άστρου.



Σύμφωνα με τη λίστα που έχει καταρτίσει το πανεπιστήμιο του Πόρτο Ρίκο για τους πλανήτες που είναι πιθανά κατοικήσιμοi, ο Gliese 163 c είναι στην πέμπτη θέση, πίσω από τους Gliese 581 g, Gliese 667C c, Kepler-22 b, και HD 85512b. Για την κατάρτιση αυτής της λίστας μετράται η ομοιότητα κάθε πλανήτη με το μοναδικό πλανήτη που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πως φιλοξενεί ζωή, τη Γη. Ένα πλήθος παραγόντων λαμβάνεται υπόψη, όπως το μέγεθος, η απόσταση από το μητρικό άστρο, η σύνθεση ή και η θερμοκρασία η οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω και των ατμοσφαιρικών φαινομένων. Μια τέτοια λίστα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς θα αποτελέσει την αφετηρία για την έρευνα στο μέλλον με πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια. Στο μεταξύ, η ομάδα του Μπονφίς συνεχίζει να μελετά τα στοιχεία από το παρατηρητήριο της Χιλής, στην προσπάθειά τους να εμπλουτίσουν τη λίστα των πιθανά κατοικήσιμων πλανητών.

