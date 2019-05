Μόλις το 25% των ευρωπαϊκών αποβλήτων ανακυκλώνεται

Η ΕΕ ανακυκλώνει μόλις το 25% των αστικών αποβλήτων της παραβιάζοντας τις υποσχέσεις της για μια οικονομία που αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της, σύμφωνα με έκθεση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής ομάδας Friends of the Earth.



Η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα του 2008 ζητά την ανακύκλωση τουλάχιστον 50% των αποβλήτων των νοικοκυριών μέχρι το 2020. Η νομοθεσία κάνει έκκληση επίσης για μια «κοινωνία της ανακύκλωσης» η οποία προφανώς δεν έχει γίνει κατανοητή σε όλες τις γωνίες της Ευρώπης.



Περίπου το 60% των αστικών αποβλήτων της ΕΕ καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρωτήρες, συμβάλλοντας σημαντικά στις εκπομπές εκπομπών του θερμοκηπίου, τονίζει η περιβαλλοντική ομάδα.



Συγκεκριμένα οι ευρωπαίοι παράγουν πολλά απόβλητα χρησιμοποιημένων υφασμάτων, τονίζει η έκθεση, με το 75% των 5.8εκ τόνων ετησίως να καταλήγει σε χωματερές ή σε αποτέφρωση.



«Η Ευρώπη είναι ακόμη κολλημένη σε ένα σύστημα όπου πολύτιμα υλικά, πολλά εκ των οποίων παράγονται με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, καταλήγουν σε χωματερές ή αποτέφρωση», είπε η Ariadna Rodrigo από τους Friends of the Earth Europe.



Η έκθεση προτείνει αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης, καθώς και υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση.



«Οι στόχοι για την ανακύκλωση είναι μια καλή αρχή», συνέχισε η Rodrigo, «ωστόσο η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών καθώς και η πρόληψη των αποβλήτων εξαρχής δε θα αποτελέσουν νόρμα, εάν δεν υπάρξουν κανόνες για αυτά».



Η Βουλγαρία έχει τα χειρότερα ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς όλα τα αστικά της απόβλητα καταλήγουν σε χωματερές, τονίζει η έκθεση. Η Ρουμανία είναι δεύτερη, με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων να είναι σε ποσοστό 99% και μόλις 1% ανακύκλωση.



Η Γερμανία είναι η πιο «πράσινη» μεταξύ των «27», έχοντας μηδενική υγειονομική ταφή και 45% ανακύκλωση.





Οδικός χάρτης για την αποδοτικότητα των πόρων



Με την Στρατηγική Ευρώπη 2020, η Κομισιόν ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων το 2011, επισημαίνοντας τους κινδύνους της υπερκατανάλωσης και των αποβλήτων.



Ωστόσο η περιβαλλοντική ομάδα ισχυρίζεται ότι ο οδικός χάρτης πρέπει να ενισχυθεί.



«Ο οδικός χάρτης έχει έλλειψη ισχυρών και αξιόπιστων λύσεων που θα εστιάζουν στη μείωση της κατανάλωσης μέσω της βιώσιμης ενέργειας και των πολιτικών εμπορίου και επενδύσεων, που θα μείωναν τον συνολικό αντίκτυπο της ΕΕ στο παγκόσμιο περιβάλλον», αναφέρει η έκθεση.



Πηγή: skai.gr/euractiv.gr