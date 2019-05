Η καμέλια εκσπερματώνει όπως ο άνθρωπος

Όταν πρόκειται για το σεξ, άνθρωποι και φυτά έχουν τελικά πολλά περισσότερα κοινά σημεία από όσα νομίζαμε μέχρι σήμερα, αναφέρουν επιστήμονες σε νέα μελέτη, καθώς βρέθηκε πώς η καμέλια έχει οπτικά όμοιο σπέρμα και εκσπερματώνει όπως και ο άνθρωπος…

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των φυτών, τα ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα της καμέλιας, δηλαδή οι κόκκοι γύρης (γυρεόκοκκοι), αναπτύσσονται κατά μήκος, καθώς διεισδύουν στους ιστούς με τελικό προορισμό τα γυναικεία γενετικά όργανα.



Όταν ο σωλήνας βρίσκει μεγάλη αντίσταση λόγω στενότητας χώρου, εκρήγνυται και απελευθερώνει με ταχύτητα σπέρμα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.



Όπως παρατήρησαν στο μικροσκόπιο (λεπτομέρεια πάνω δεξιά στη φωτογραφία), οι κόκκοι γύρης έχουν ίδιο σχήμα με τα ανθρώπινα σπερματοζωάρια. Επιπλέον, με ειδικό μικροτσίπ που τοποθέτησαν στην ιαπωνική καμέλια που μελέτησαν, βρήκαν και άλλα κοινά εκτός από όσα είδαν στο μικροσκόπιο…



Η ταχύτητα που εκτοξεύονται οι γυρεόκοκκοι, είναι η ίδια με αυτήν που εκσπερματώνει ένας άνδρας, όπως εξηγεί ο Ανζα Γκέιτμαν, ένας εκ των υπευθύνων της μελέτης, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά.



«Πρόκειται για έναν υδροσκελετό υπό πίεση», εξηγεί ο ίδιος.



Οι διαφορές



Αν και η διαδικασία μοιάζει με αυτή που ακολουθεί ο άνθρωπος, οι κόκκοι γύρης αποτελούνται από ένα και μόνο κύτταρο, και αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη διαφορά τους. Επίσης, το κύτταρο της γύρης είναι αυτό που αναπτύσσεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στα φυτά. «Είναι σαν να φυσάς σε ένα μπαλόνι και αυτό να αυξάνει τον όγκο του και να μεγαλώνει γρήγορα», εξηγεί ο δρ Γκέιτμαν.



Πηγή: tanea.gr