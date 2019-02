Η άνοδος της θερμοκρασίας θα φέρει περισσότερη εγκληματικότητα

Όσο πιο ζεστός γίνεται ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αφήνει κανείς το παράθυρό του ανοικτό, επειδή, μαζί με τον υδράργυρο, αναμένεται να αυξάνεται και η εγκληματικότητα, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Η σχέση θερμοκρασίας και εγκληματικότητας έχει ερευνηθεί εδώ και χρόνια και οι επιστήμονες έχουν βρει ενδείξεις πως οι πιο ζεστές ημέρες ευνοούν την παραβατική συμπεριφορά, χωρίς πάντως κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα γιατί αυτό συμβαίνει. Ίσως το κρύο και η κακοκαιρία, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να κλειδαμπαρώνονται στα σπίτια τους, αποθαρρύνουν μερικούς κακοποιούς, όπως τους κλέφτες, ενώ από την άλλη ένας ζεστός καιρός ενθαρρύνει τις κοινωνικές επαφές και συνεπώς την πιθανότητα να συμβούν παρεκτροπές. Επίσης, το ζεστό κλίμα πιθανώς επιδρά αρνητικά στη φυσιολογία μερικών τουλάχιστον ανθρώπων, κάνοντάς τους πιο επιθετικούς.

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Μάθιου Ράνσον, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό για περιβαλλοντικά θέματα "Journal of Environmental Economics and Management", σύμφωνα με το "New Scientist", συσχέτισε στοιχεία από τη βάση εγκληματικότητας του FBI για τα έτη 1980 - 2009, με ημερήσια μετεωρολογικά στοιχεία για την ίδια περίοδο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιό τρόπο τα περιστατικά παραβατικότητας κυμαίνονται ανάλογα με τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Ο Μάθιου Ράνσον δημιούργησε έτσι ένα μαθηματικό στατιστικό μοντέλο, που προβλέπει πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει την εγκληματικότητα στο μέλλον, ανάλογα με τα διαφορετικά κλιματολογικά σενάρια. Με βάση ένα μέσο σενάριο ότι ο πλανήτης μας θα θερμανθεί κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, το μοντέλο εκτιμά ότι η εγκληματικότητα θα αυξηθεί κατά 0,5% έως 3,1% (ανάλογα με το είδος της παράβασης).

Αν και η αύξηση φαίνεται μικρή, μόνο για τις ΗΠΑ το μοντέλο προβλέπει ότι έως το τέλος του αιώνα μας η κλιματική αλλαγή θα έχει οδηγήσει σε 22.000 περισσότερους φόνους, 180.000 παραπάνω βιασμούς, 1,2 εκατ. περισσότερες σοβαρές επιθέσεις και άλλες 2,3 εκατ. πιο απλές, 260.000 παραπάνω ληστείες, 1,3 εκατ. πρόσθετες διαρρήξεις και 2,2 εκατ. επιπλέον κλοπές.

Μερικοί πάντως άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η αύξηση της εγκληματικότητας δεν θα είναι γραμμική, αλλά μπορεί να αρχίσει να μειώνεται και πάλι, μόλις η θερμοκρασία περάσει ένα όριο, ίσως επειδή θα είναι κάπως δυσάρεστο ακόμα και για τους κακοποιούς να κυκλοφορούν έξω με τόση ζέστη. Άλλοι πάλι επισημαίνουν ότι η καλύτερη αστυνόμευση θα αποτρέψει την μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας στο μέλλον.

Ο Μ. Ράνσον παραδέχτηκε ότι «υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκληματικότητα, από την οικονομία και τον πολιτισμό έως αλλαγές σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες». Όμως επέμεινε πως «έχει ήδη υπάρξει μια ισχυρή ιστορική σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία και στο έγκλημα και αυτή είναι πιθανό πως θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή πρόκειται να επηρεάσει τον κοινωνικό ιστό των τόπων όπου ζούμε».