Οι ελέφαντες αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες φωνές

Οι ελέφαντες μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές εθνικότητες και τα δύο φύλα, μπορούν να διακρίνουν έναν ενήλικο από ένα παιδί- και μόνο από τον ήχο της ανθρώπινης φωνής, σύμφωνα με μία μελέτη στην οποία οι επιστήμονες έβαζαν Αφρικανικούς ελέφαντες να ακούν ηχογραφήσεις ανθρώπων.



Οι ελέφαντες έδειχναν μεγαλύτερο φόβο όταν άκουγαν τις φωνές ενήλικων ανδρών των Μασάι- οι οποίοι έρχονται συχνά σε σύγκρουση μαζί τους- κάτι που δείχνει πως τα ζώα έμαθαν να ξεχωρίζουν τη φωνή τους και να τους αποφεύγουν. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.



Οι καθηγητές Karen McComb και Graeme Shannon από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, που ήταν επικεφαλής της έρευνας, εξήγησαν πως σε προηγούμενη έρευνά τους είχαν διαπιστώσει πως οι ελέφαντες μπορούν από τον βρυχηθμό ενός λιονταριού εάν επρόκειτο για θηλυκό ή- απειλητικό- αρσενικό.



Άλλες έρευνες, εξηγεί το BBC, έχουν δείξει πως οι ελέφαντες ανταποκρίνονται με φόβο στη μυρωδιά και το κόκκινο χρώμα των ρούχων που φορούν οι Μασάι.



Οι ερευνητές ηχογράφησαν μέλη των Μασάι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να λένε στη γλώσσα τους «κοίτα, κοίτα εκεί, έρχεται ένα κοπάδι ελεφάντων», αλλά και άνδρες των Κάμπα να λένε την ίδια φράση.



Οι Μασάι, εξηγεί το βρετανικό δίκτυο, έχουν συχνές συγκρούσεις με τους ελέφαντες ενώ οι Κάμπα και ο αγροτικός τρόπος ζωής τους δεν προκαλούν τριβές ανάμεσα στους ίδιους και τα ζώα.



Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως οι ελέφαντες αντιδρούσαν με περισσότερο φόβο στις φωνές των ανδρών Μασάι σε σχέση με τους Κάμπα, κάνοντας πίσω και ερχόμενοι ο ένας κοντά στον άλλο σε άμυνα. Μάλιστα, οι ανδρικές φωνές των Μασάι προκαλούσαν πολύ εντονότερα τις αντιδράσεις αυτές σε σχέση με τις φωνές των γυναικών και των παιδιών της φυλής.



Το απροσδόκητο που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν πως όταν άλλαζαν τη συχνότητα και τον τόνο των φωνών, κάνοντας τους άνδρες Μασάι να ακούγονται σαν γυναίκες, οι ελέφαντες δεν ξεγελιόνταν και αντιδρούσαν όπως ακριβώς και στην αρχική ηχογράφηση.