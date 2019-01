Υπεράκτιο αιολικό πάρκο σπάει το φράγμα του ενός Γιγαβάτ

Η Βρετανία φιλοξενεί μεγαλύτερη υπεράκτια αιολική ισχύ από όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μαζί.

Η ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη Βρετανία θα αυξηθεί κι άλλο χάρη στο έργο Hornsea Project One της δανικής εταιρείας Dong Energy, 120 χιλιόμετρα από την ακτή του Γιορκσάιρ της βορειοανατολικής Αγγλίας, που θα έχει ονομαστική ισχύ 1,2 Γιγαβάτ.

Σε πλήρη λειτουργία, το πάρκο που θα καταλάβει μια θαλάσσια έκταση 400 τετρ.χλμ θα μπορεί να ηλεκτροδοτήσει ένα εκατομμύριο νοικοκυριά ετησίως.

Το Project One θα συνδεθεί με το δίκτυο το 2020, ενώ η DONG έχει ήδη λάβει άδεια για την ανάπτυξη των συμπληρωματικών έργων Project Two και Project Three που όλα μαζί θα δημιουργήσουν ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο-μαμούθ ισχύος τριών ολόκληρων Γιγαβάτ.

Το Hornsea Project One θα αποτελείται από περίπου 170 ανεμογεννήτριες Siemens που διατίθενται ήδη εμπορικά, ισχύος επτά Μεγαβάτ η καθεμία. Πρόκειται για τις ψηλότερες ανεμογεννήτριες που κυκλοφορούν στην αγορά με ύψος 190 μέτρα. Η Dong θα τις κατασκευάσει σε ένα εργοστάσιο της γερμανικής Siemens στο Χαλ.

Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας φθηνής υπεράκτιας ανεμογεννήτριας ισχύος άνω των 50 Μεγαβάτ για την οποία διαβάσατε στο econews ίσως επιτρέψει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων τεράστιας ισχύος ή και μικρότερης με πολύ λιγότερα συστήματα, άρα και χαμηλότερο κόστος.