Το σκάφος της NASA πέταξε πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει μελετηθεί ποτέ

Το εξερευνητικό σκάφος New Horizons της NASA πέταξε σήμερα πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει ποτέ μελετηθεί από τον άνθρωπο, ανακοίνωσε ο Άλαν Στερν, επιστημονικός διευθυντής της αποστολής.

«Εμπρός New Horizons!», αναφώνησε ο Άλαν Στερν ενώ η ομάδα του επευφημούσε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins, στο Μέριλαντ, τη στιγμή που, στις 07:33 ώρα Ελλάδας, το New Horizons έστρεφε τις κάμερές του στο Ultima Thule, ένα παγωμένο απομεινάρι από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος.

RIGHT NOW, ~1 billion miles past Pluto, @NASANewHorizons is performing the most distant spacecraft flyby ever as it zooms past #UltimaThule, an icy, ancient rock in the Kuiper Belt. Watch live coverage: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/U30yazzigo