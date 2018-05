Το απόλυτο hotspot του Αθηναϊκού καλοκαιριού, θα είναι και φέτος ο καταπράσινος, ολάνθιστος κήπος του Oozora the Garden, στο εμβληματικό νεοκλασικό της οδού Δηληγιάννη 54 στο Κεφαλάρι. Το μεγάλο bar του Oozora συμπρωταγωνιστεί και παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή του λίστα με signature cocktails!

Με βραβείο κοινού, ως το καλύτερο Jap Asian εστιατόριο της Αθήνας για το 2018, το Oozora συνεχίζει να δημιουργεί τις τάσεις της Αθηναϊκής εστιατορικής σκηνής. Ο Executive Chef, Andy Lay δημιουργεί με την ομάδα του το νέο καλοκαιρινό μενού του Oozora The Garden απογειώνοντας την γιαπωνέζικη κουζίνα! Τα νέα signature πιάτα του chef Andy Lay, υπακούουν στις επιταγές της ιαπωνικής υψηλής γαστρονομίας και προκαλούν τους ουρανίσκους. Το sashimi έχει την τιμητική του, όπως και τα εμβληματικά rolls, ενώ από τη ζεστή κουζίνα του εστιατορίου θα συνεχίσουν οι δημιουργίες της ασιατικής κουζίνας, με πιάτα που αγαπήθηκαν πολύ από το Αθηναϊκή κοινό και τους επισκέπτες της πόλης.

Στο νέο καλοκαιρινό μενού ξεχωρίζουν τα «Red Mullet yuzu garlic, White fish ponzu, σαλάτες όπως η Sea Salad, καθώς και τα νέα εντυπωσιακά roll που συνδυάζουν τόνο με τρούφα και φιλέτο σολομού με γαρίδα τεμπούρα. Ο Executive Chef του Oozora, επιλέγει τις καλύτερες πρώτες ύλες και χρησιμοποιεί τις πλέον ακριβείς τεχνικές για να δημιουργήσει μοναδικά πιάτα, με αρκετές επιλογές και για vegetarians.

TheBar

Η μπάρα του Oozora The Garden θα είναι και πάλι το talk of the town του καλοκαιριού. H Head Bartender Δήμητρα Αντωνακοπούλου, ακολουθώντας το main Asian concept του βραβευμένου μπαρ, δημιουργεί μια λίστα από τολμηρά cocktails! Η φιλοσοφία του νέου καταλόγου των cocktails βασίζεται πάνω σε 3 σημεία της μεγαλύτερης Ηπείρου του πλανήτη και έχει ως στόχο την άριστη σύνδεση φαγητού - κοκτέιλ. Αρχή από την βόρεια Ασία που είναι αρκετά κοντινή στην κουλτούρα φαγητού της Ρωσίας με κόκκινα φρούτα, λίτσι, τζίντζερ, πιπεριές, βότκα, αγγούρι. Επόμενος σταθμός η νοτιοανατολική Ασία εκεί που η νότια Κίνα συναντά την Ανατολική Ινδία και μαζί αγναντεύουν την Ωκεανία, μια σπάνια συνάντηση που κάνει την περιοχή ιδιαίτερα σεισμογενή και ηφαιστειογενή. Έτσι, τα cocktails είναι εκρηκτικά με αποστάγματα από ρύζι όπως το σότσου, τσαι, λάιμ φρέσκο βασιλικός, μπαχαρικά, λέμονγκρας, τζιν. Ακόμη μια επιρροή της νέας λίστας είναι η δυτική Ασία ή αλλιώς μέση Ανατολή - μέρη τα οποία συνδέονται με το μέλι, πίκλες, την κρεμώδη υφή του αυγού, ξηροί καρποί, μανιτάρια, αμύγδαλα. Τέλος ακολουθώντας της παλιές καλές συνήθειες και επιρροές της κουζίνας από το Περού, δημιουργήθηκαν cocktails με παραδοσιακές γεύσεις όπως το μωβ καλαμπόκι, τα κόκκινα φρούτα, τα μπαχαρικά, πλησιάζοντας την Ασία με την προσθήκη ενός λικέρ Νιγκόρι φτιάχνοντας ένα New age Pisco sour! Δοκιμάστε το «Passion Chūhai», με Vodka, Sotchu rice liqueur, Shrub vanilla & pineapple, passion fruit, lemon και Ginger!

The music vibe

Οι εκπλήξεις στο Oozora The Garden, δεν τελειώνουν εδώ. Οι μουσικές επιλογές γνωστών guests dj, θα συνδυαστούν υπέροχα με την έτσι και αλλιώς lounge και relaxing ατμόσφαιρα του χώρου, θυμίζοντας σας ότι κάθε ημέρα μπορεί να μετατραπεί σε πάρτι.

Το φρέσκο καλοκαιρινό σκηνικό, ο προστατευμένος από τα αδιάκριτα βλέμματα κήπος, τα υπέροχα μοναστηριακού τύπου sharing tables και η ποιοτική εξυπηρέτηση του Oozora, μαζί με όλα τα παραπάνω, θα το μετατρέψουν στο δικό σας απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό.

Οικοδεσπότες του “Oozora The Garden” είναι οι κ.κ. Μανώλης Πλατής, Γιάννης Μωραΐτης και Γιάννης Μωράκης.

Το Oozora The Garden σε μια ματιά

Όνομα: Oozora The House

Executive Sushi Chef: Andy Lay

ExecutiveBartender: Δήμητρα Αντωνακοπούλου

Διευθυντής: Νεκτάριος Ντάλλας

Περιγραφή κουζίνας: Japanese – Asian

Ωράριο: Καθημερινά: 20:00 – 01:00

Κρατήσεις: 210 8018515

Διεύθυνση: Δηληγιάννη 54, Κεφαλάρι W: www.oozora.gr - F: www.facebook.com/oozora.restaurant/