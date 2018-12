"Καταφύγιο" καπνιστών το καζίνο του Λας Βέγκας

Όαση για τους καπνιστές είναι τα καζίνο του Λας Βέγκας, αφού είναι ο μοναδικός δημόσιος χώρος στις ΗΠΑ στον οποίο το κάπνισμα είναι απολύτως νόμιμο.

Όπως αναφέρουν οι "New York Times", την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα - αν όχι σε ολόκληρο τον κόσμο - η εκστρατεία κατά του καπνίσματος κορυφώνεται, τα καζίνο παραμένουν φιλόξενα για τους καπνιστές, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους της Νεβάδα.

"Τζόγος και κάπνισμα συνδέονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια", είπε στην εφημερίδα ο Μπίλι Βασιλειάδης, στέλεχος κορυφαίας εταιρείας δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης της Νεβάδα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη γνωστή καμπάνια "What happens in Vegas, stays in Vegas". "Πολλοί άνθρωποι κάνουν εδώ πράγματα που δεν τα κάνουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι μέρος της συνολικής εικόνας του Λας Βέγκας. Εδώ έχουν επιλογές".