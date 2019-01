Ιαπωνία: Η κυβέρνηση ζητά τη συνδρομή των τραπεζών για την Tepco

Ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι περιμένει πως θα ζητηθεί από τις τράπεζες να βοηθήσουν ώστε να ελαφρύνει το βάρος που αναλαμβάνει η Tokyo Electric Power Co (Tepco) για να ανταποκριθεί στις μαζικές αποζημιώσεις για τα θύματα της κρίσης που έχει εκδηλωθεί στον πυρηνικό σταθμό της στη Φουκουσίμα. "Το δυστύχημα συνέβη στις 11 Μαρτίου. Δυστυχήματα όπως αυτό συνυπολογίζονται σε δάνεια που έγιναν πριν απ' αυτό. Φυσικά περιμένω να ζητηθεί η συνεργασία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό το φως της νέας οικονομικής θέσης της Tokyo Electric", δήλωσε ο Γιουκίο Εντάνο στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.



Ο Εντάνο έκανε το σχόλιο αυτό αφου η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει νωρίτερα σήμερα να δημιουργήσει ένα ταμείο με χρήματα των φορολογουμένων για να βοηθήσει την Tokyo Electric να αποζημιώσει τα θύματα της κρίσης που πλήττει τον πυρηνικό σταθμό της και να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση.



Το σχέδιο της κυβέρνησης του Ναότο Καν, το οποίο θα πρέπει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο, προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας δομής που θα συγχρηματοδοτείται από το κράτος και από τις ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες της Ιαπωνίας.

"Το θέμα δεν είναι να σωθεί η Tepco, αλλά να ενεργήσουμε ώστε τα θύματα να αποζημιωθούν γρήγορα", επέμεινε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια των συζητήσεων.



Η κύρια τράπεζα πιστωτής της Tepco, η Sumitomo Mitsui Banking Corp, και άλλοι δανειστές χορήγησαν στην Tokyo Electric έκτακτα δάνεια 1,9 τρισεκατομμυρίου γιεν (16,5 δισεκατομμύρια ευρώ) αμέσως μετά την καταστροφή.



"Τα δάνεια που δόθηκαν στην Tokyo Electric μετά το δυστύχημα είναι διαφορετικά, και αυτό πρέπει να είναι γνωστό στον ιαπωνικό λαό", δήλωσε ο Εντάνο απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα να παραγραφούν κάποιες από τις πιστώσεις.



"Όσο για τα δάνεια που δόθηκαν πρίν από την 11η Μαρτίου, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και θέλω να είμαι προσεκτικός σ' αυτά που λέω. Όμως, όπως είπατε, δεν πιστεύω ότι (αν οι τράπεζες δεν παραγράψουν κανένα δάνειο που έχει γίνει πριν από τις 11 Μαρτίου) θα τύχουν της κατανόησης του κόσμου", πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



Οι μετοχές του ομίλου Sumimoto Mitsui Financial Group (SMFG) και άλλων μεγάλων ιαπωνικών τραπεζών σημείωσαν σήμερα πτώση μετά την ανακοίνωση του κορυφαίου κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μπορεί να τους ζητηθεί να ανακουφίσουν το οικονομικό βάρος που επωμίζεται η Tepco.



Οι μετοχές του SMFG σημείωσαν πτώση κατά 4,2%, του Mizuho Financial Group 3% και του Mitsubishi UFJ Financial Group κατά 3,8%.