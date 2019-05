News of the World: Δωροδοκία αστυνομικού για τις συνομιλίες θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

Η βρετανική ταμπλόιντ Daily Mirror γράφει σήμερα ότι δημοσιογράφοι της News of the World προσφέρθηκαν να δωροδοκήσουν έναν αστυνομικό στη Νέα Υόρκη για να τους εξασφαλίσει τα αρχεία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Επικαλούμενη ανώνυμη πηγή η εφημερίδα γράφει ότι οι δημοσιογράφοι της News of the World ήθελαν να εξασφαλίσουν τους αριθμούς τηλεφώνων των νεκρών, καθώς και λεπτομέρειες των κλήσεων που είχαν πραγματοποιήσει και δεχτεί τις ημέρες πριν από τις επιθέσεις.



Ο επικεφαλής της εταιρίας News Corp Ρούπερτ Μέρντοκ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να κλείσει την εφημερίδα News of the World, τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία κυριακάτικη ταμπλόιντ στη Βρετανία, όταν ξέσπασε σκάνδαλο με τηλεφωνικές υποκλοπές από δημοσιογράφους της εφημερίδας.



Ο εν λόγω αστυνομικός, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός ερευνητής, είχε απορρίψει τότε την προσφορά των δημοσιογράφων, επειδή "θα ήταν πολύ άσχημο", σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Mirror.