Ο Κλεγκ συστήνει στον Μέρντοκ να αναθεωρήσει για την εξαγορά του BSkyB

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας, Νικ Κλεγκ, δήλωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της εταιρίας News Corp, Ρούπερτ Μέρντοκ, θα πρέπει να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την εξαγορά της τηλεοπτικής επιχείρησης BSkyB. «Πράξτε με τον πρέποντα και λογικό τρόπο και αναθεωρήστε. Σκεφτείτε ξανά την προσφορά σας για την BSkyB» δήλωσε ο Κλεγκ στο BBC ύστερα από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των θυμάτων των τηλεφωνικών υποκλοπών από την εφημερίδα του Μέρντοκ News of the World.



Στο μεταξύ, οι δικηγόροι του αρμόδιου υπουργείου στη Βρετανία θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού της τηλεοπτικής επιχείρησης BSkyB από τον Ρούπερτ Μέρντοκ (ιδιοκτήτη της εφημερίδας News of the World, η οποία έκλεισε εξαιτίας του σκανδάλου με τις τηλεφωνικές υποκλοπές από δημοσιογράφους της), σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Independent.



Οι αποκαλύψεις για τις παράνομες τηλεφωνικές υποκλοπές στην News of the World έχουν προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου και έχουν ενισχύσει τους πολέμιους της συμφωνίας για την εξαγορά του συνδρομητικού δικτύου BSkyB.



Έχουν επίσης εγείρει ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ πολιτικών - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος προσέλαβε τον πρώην διευθυντή της News of the World, Άντι Κόλσον ως επικοινωνιακό του σύμβουλο - και του Μέρντοκ.



Ως εκ τούτου ο Κάμερον δέχεται έντονες πιέσεις να παγώσει τη διαδικασία εξαγοράς της BSkyB, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το σκάνδαλο. «Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για το πάγωμα της συμφωνίας όσο διεξάγεται η έρευνα της αστυνομίας» δήλωσε στην εφημερίδα ανώτατη κυβερνητική πηγή. «Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απορριφθεί από το δικαστήριο» είπε. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της Independent.



Η News Corp του Μέρντοκ, ο μεγαλύτερος όμιλος ΜΜΕ στον κόσμο, έχει κάνει προσφορά 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του 61% του πολύ κερδοφόρου δορυφορικού δικτύου British Sky Broadcasting (BSkyB).



Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο θα εξέταζε την προσφορά εξαγοράς είναι εκείνο της πλειοψηφίας. Αλλά η Independent έγραψε ότι οι δικηγόροι του αρμόδιου υπουργείου Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού «φέρεται ότι εξετάζουν κατά πόσο οι διαβεβαιώσεις που παρείχε η News Corp για πλειοψηφία είναι αξιόπιστες υπό το φως των αυξανόμενων αποδείξεων περί παρανομίας στην εταιρία».



Επιπλέον, οι καταγγελίες περί υποκλοπών των τηλεφωνικών συνομιλιών ανάγκασαν τη βρετανική ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή Ofcom να ανακοινώσει ότι θα εξετάσει κατά πόσο οι διευθυντές της News Corp είναι «κατάλληλοι και ικανοί» για να διοικήσουν την BSkyB.



Τα βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν χθες Κυριακή ότι εσωτερική έρευνα που πραγματοποίησε το 2007 η News International -βραχίονας στη Βρετανία του πολυεθνικού κολοσσού του Μέρντοκ, News Corporation- στην εφημερίδα News of the World διαπίστωσε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών υποκλοπών ήταν πολύ πιο διαδεδομένο από ό,τι παραδεχόταν η εταιρία.