Συνελήφθη η Ρεμπέκα Μπρουκς - Eμπλοκή και αξιωματούχου της αστυνομίας (vid)

Το δεξί χέρι του Ρούμπερτ Μέρντοχ και μέχρι πρότινος διευθύντρια της News International, Ρεμπέκα Μπρουκς συνελήφθη για την εμπλοκή της στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στην εφημερίδα News of the World. Εμπλοκή και του επικεφαλής της αστυνομίας.

H Μπρουκς οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνομωσία στις παρακολουθήσεις επικοινωνιών αλλά και για αδικήματα διαφθοράς.



O δικηγόρος της Ντέιβ Ουίλσον δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η Μπρουκς εμφανίστηκε οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για μία προγραμματισμένη συνάντηση, πρόσθεσε μάλιστα ότι βοηθά την έρευνα της αστυνομίας, όμως αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.



«Η Ρεμπέκα είχε προγραμματισμένη συνάντηση με την αστυνομία, όπου πήγε οικειοθελώς. Συνελήφθη μόλις έφτασε στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε ο Ουίλσον.



H ίδια πιθανώς να μην εμφανιστεί σε μια βρετανική κοινοβουλευτική ακρόαση την επόμενη εβδομάδα, μετά τη σύλληψή της σήμερα για τις κατηγορίες των τηλεφωνικών υποκλοπών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της.



Ο Ντέιβιντ Ουίλσον, δήλωσε ότι η Μπρουκς θα συμβουλευθεί τους δικηγόρους της, για το αν θα παρευρεθεί στη σύνοδο αυτή, κατά την οποία οι πολιτικοί σχεδίαζαν να υποβάλλουν ερωτήσεις στην Μπρούκς και τους πρώην εργοδότες της, τον Ρούπερτ Μέρντοχ, ιδιοκτήτη του News Corp, και τον Τζέιμς Μέρντοχ, πρόεδρο του βραχίονα των βρετανικών εφημερίδων του ομίλου.



"Πιστεύω ότι θα υπάρχουν σαφώς ορισμένες συζητήσεις μεταξύ των δικηγόρων της και την επιτροπή για το κατα πόσο έχει ακόμη κάποιο νόημα για εκείνη να εμφανιστεί", δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ουίλσον.





Ενα στέλεχος της News International δήλωσε ότι η εταιρεία εξεπλάγη από τη σύλληψη τη Μπρουκς καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.



Η Μπρουκς, 43 ετών, έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε ότι η News of the Wolrd υπέκλεπτε χιλιάδες τηλέφωνα πολιτικών, διασημοτήτων, μελών της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, αλλά και θυμάτων δολοφονιών.



Εξαιτίας του σκανδάλου αναγκάστηκε την Παρασκευή να παραιτηθεί από τη θέση της γενικής διευθύντριας της News International.



Σημειώνεται ότι για την πολύκροτη υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα εννέα άτομα μεταξύ των οποίων ο πρήν υποδιευθυντής της εφημερίδας και Νιλ Ουόλις και ο πρώην διευθυντής Άντι Κόλσον.



Ο Ρούπερτ Μέρντοκ, ο γιος του Τζέιμς και η Μπρουκς αναμένεται να εμφανιστούν την Τρίτη ενώπιον μίας επιτροπής της βρετανικής βουλής για να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο υποκλοπών, αλλά και για τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η News International παραπλάνησε το κοινοβούλιο στη διάρκεια προηγούμενων ακροάσεων.







Εμπλοκή και του επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου



Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου ενεπλάκη σήμερα στο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς ο βρετανικός Τύπος αναφέρει ότι δέχθηκε δώρα από τον πρώην υποδιευθυντή της εφημερίδας.



Ο αρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου σερ Πολ Στίβενσον και η σύζυγός τους δέχθηκαν να μείνουν τον Ιανουάριο σε ένα πολυτελές σπα το οποίο προωθούσε η εταιρεία του Νιλ Ουόλις, όπως αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Telegraph.



Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα Sunday Times, η οποία ανήκει στον όμιλο του Μέρντοκ, ο Στίβενσον δέχθηκε αυτό το δώρο αξίας 12.000 λιρών (13.600 ευρώ) για να αναρρώσει από ένα κάταγμα ισχίου.



Σύμφωνα με την αστυνομία η παραμονή του σε αυτό το σπα επιτάχυνε την ανάρρωσή του κατά έξι εβδομάδες, όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος.