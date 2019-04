Βιεννέζικο ινστιτούτο βρήκε τον... μπελά του λόγω Μπρέιβικ

Ένα ινστιτούτο διαχείρισης επιχειρήσεων με έδρα τη Βιέννη κατήγγειλε σήμερα ότι το συγχέουν με ένα ομώνυμο κίνημα της άκρας δεξιάς, που αναφέρεται στο μανιφέστο του Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, δράστη της διπλής επίθεσης της Παρασκευής στη Νορβηγία. Το ινστιτούτο Vienna International School of Thought (VIST) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πολλά τηλεφωνήματα από πελάτες του που το συγχέουν με ένα κίνημα της άκρας δεξιάς, το "Vienna School of Thought", το οποίο αναφέρει ο Μπράιβικ.



"Βομβαρδιστήκαμε από τηλεφωνήματα με τα οποία μας ρωτούσαν αν εμπλεκόμαστε και διαψεύσαμε τα πάντα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνδιευθυντής του ινστιτούτου Φραντς Μπαρατσίνι. "Υποπτεύονται ότι έχουμε κάποια σχέση με το 'Vienna School of Thought' που δεν υπάρχει καν", πρόσθεσε.



Οι άνθρωποι που ψάχνουν το λήμμα "Vienna School of Thought" στο Διαδίκτυο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του VIST. "Βλάπτει τη φήμη μας να συνδεόμαστε με στοιχεία της άκρας δεξιάς", επεσήμανε ο Μπαρατσίνι.



Παρ' όλα αυτά το ινστιτούτο δεν σκοπεύει να αλλάξει την ονομασία του.