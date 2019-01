Έρευνες και για πειρατεία υπολογιστών από την News of The World

Η βρετανική αστυνομία που ερευνά το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών από την εφημερίδα News of the World του Ρούπερτ Μέρντοκ αποφάσισε να επεκτείνει τις έρευνές της και να εξετάσει το ενδεχόμενο να έγινε και πειρατεία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως ανακοίνωσε η Σκότλαντ Γιαρντ, θα συσταθεί μια νέα ομάδα για να εξετάσει την πιθανή παράνομη χρήση δεδομένων που κλάπηκαν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παράλληλα με τις έρευνες για τις τηλεφωνικές υποκλοπές που συνεχίζονται.



Οι αστυνομικοί "εξετάζουν επί του παρόντος ορισμένες πληροφορίες που είχαν από τον Ιανουάριο και έκαναν λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων", είπε ένας εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ. Ορισμένα από τα στοιχεία που διαθέτουν ξεφεύγουν από την τρέχουσα έρευνα για τις υποκλοπές και "θα αποτελέσουν αντικείμενο επίσημης έρευνας", πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.



Η Σκότλαντ Γιαρντ έχει επικριθεί τις τελευταίες εβδομάδες για τις σχέσεις της με την εφημερίδα του Μέρντοκ και κατηγορείται ότι "έθαψε" την έρευνα για τις υποκλοπές το 2006 και αρνιόταν να την ξανανοίξει μέχρι τις αρχές του έτους. Λόγω του σκανδάλου παραιτήθηκαν στα μέσα Ιουλίου ο αρχηγός της αστυνομίας σερ Πολ Στίβενσον και ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Τζον Γέιτς.



Η News of the World έκλεισε στις 10 Ιουλίου μετά τις κατηγορίες ότι παρακολουθούσε μέχρι και 4000 ανθρώπους -μεταξύ των οποίων πολιτικούς, μέλη της βασιλικής οικογένειας και άλλες διασημότητες.



Την Παρασκευή οι συνήγοροι του Γκλεν Μαλκέιρ, του ιδιωτικού ντέντεκτιβ που είχε προσλάβει η εφημερίδα και ο οποίος το 2007 είχε καταδικαστεί σε πολύμηνη φυλάκιση γιατί υπέκλεπτε τα τηλεφωνικά μηνύματα της βασιλικής οικογένειας, διαβεβαίωσαν ότι ο πελάτης τους ενεργούσε "κατόπιν εντολής". Ωστόσο η Ρεμπέκα Μπρουκς, η πρώην αρχισυντάκτρια της εφημερίδας μεταξύ 2000-2003 και ο Άντι Κόλσον που την διαδέχτηκε μέχρι το 2007 υποστηρίζουν πως δεν ενέκριναν ποτέ τις υποκλοπές, ούτε είχαν ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.