Τα 10 πιο δημοφιλή δώρα για τον Άγιο Βασίλη

Η εποχή που τα παιδιά κάθονταν και έγραφαν γράμμα στον Άγιο-Βασίλη ζητώντας ένα ποδήλατο ή μία κούκλα μάλλον ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Σ΄ένα παρελθόν που οι κουζίνες μύριζαν βούτυρο από τους κουραμπιέδες που ψήνονταν και τα παιδιά περίμεναν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να ανοίξουν τα δώρα. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα γνωστά βρετανικά πολυκαταστήματα Selfridges έδωσαν στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 10 πιο δημοφιλή δώρα που ζητούν τα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη σήμερα. Στην εποχή της τεχνολογίας οι κούκλες και τα αυτοκινητάκια έχουν ακόμα μία θέση στην καρδιά των παιδιών.



1. I Pad. Το πιο δημοφιλές δώρο για το 2011. Το ζητούν παιδιά ακόμα και...δύο ετών! Κάποια έχουν γράψει ότι επιθυμούν το I Pad 3 που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει.



2. X Box and Nintendo Wii. Αντικατέστησε το Playstation και φέτος ψηφίστηκε ως παιχνίδι της χρονιάς.



3. Lego. Ένα παιχνίδι-θρύλος που παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών εδώ και 50 χρόνια.



4. Hello Kitty. Η αγαπημένη κούκλα των κοριτσιών από το 1974 παραμένει και σήμερα απόλυτο hit



5. Τρένα. Και όμως τα τρενάκια παραμένουν και σήμερα την αυγή του 2012 αγαπημένο παιχνίδι κυρίως για τ΄αγόρια.



6.Transformers. Μπορεί οι γονείς να γκρινιάζουν όμως τα παιδιά τους... λατρεύουν.



7. Αυτοκινητάκια. Παλιά παραδοσιακή αξία που παραμένει όμως στην κορυφή των επιλογών.



8. Barbie Μπορεί να είναι 50 ετών, όμως η ξανθιά και καλλίγραμμη κούκλα αποτελεί και σήμερα το αγαπημένο παιχνίδι των κοριτσιών.



9. Νυφικό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο γάμος του Γουίλιαμ και της Κέιτ έκανε πολλά κοριτσάκια ακόμα και 3 ετών να ζητήσουν από τον Άγιο Βασίλη, το κατάλληλο νυφικό για να βρουν τον πρίγκιπα τους.



10. Mickey and Minnie Mouse. Γιατί το κλασικό πάντα διατηρεί τη γοητεία του ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.