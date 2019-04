Βρετανία: Νέα σύλληψη για το σκάνδαλο υποκλοπών της News of the World

H Scotland Yard συνέλαβε πρώην συντάκτρια της News of the World, Λούσι Πάντον, στο πλαίσιο έρευνας της αστυνομίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ανέφεραν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομά της, λέγοντας ότι πρόκειται για 37χρονη δημοσιογράφος συνελήφθη σε περιοχή νότια του Λονδίνου.



Οι αρχές στη Βρετανία σπάνια ανακοινώνει τα ονόματα των συλληφθέντων μέχρι να κατηγορηθούν επισήμως. Ωστόσο, το Sky News, ο Guardian κατονόμασαν την συλληφθείσα.



Το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βρετανία ανάγκασε το μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης να κλείσει τη News of the World και οδήγησε στις συλλήψεις δεκάδων ρεπόρτερ. Πολλά ανώτερα στελέχη του Μέρντοχ παραιτήθηκαν εξαιτίας του σκανδάλου.





πηγή: kathimerini.gr