Οκτώ στους 10 πιστεύουν στους αγγέλους

Οκτώ στους δέκα πολίτες του κόσμου πιστεύουν πως οι άγγελοι και μας βλέπουν και μας γνέφουν απ τους Ουρανούς… Σε Θεό και αγγέλους προτιμούν να πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι της γης. Φαντάσματα και UFO οραματίζονται επίσης αρκετοί. Στον άλλοτε άθεο, τεχνοκρατικό πολιτισμό μας, σήμερα θνητοί και τεχνοκράτες σηκώνουν ψηλά το κεφάλι, κοιτούν τα άστρα, και σε μια νύχτα σαν αυτή, περιμένουν ίσως όλοι ένα θάυμα …



Το Associated Press ανακοίνωσε στο ηλεκτρονικό poll που διεξήγαγε αυτή τη χρονιά, ότι 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι άγγελοι υπάρχουν, ανεξάρτητα από την θρησκεία του καθενός, ανεξάρτητα επίσης και από την θρησκευτικότητά τους. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που απέχουν από θρησκευτικές εκδηλώσεις και είναι αντίθετοι με την εκκλησία, οι 4 στους 10 ζούν με την αίσθηση ότι οι άγγελοι, αιθέρια όντα από τον αόρατο κόσμο, ζουν ανάμεσά μας ή έστω κάπου πιο ψηλά από εμάς .



Από το γενικό κοινό των πιστών κάθε θρησκέιας, το 94% πιστεύει στους αγγέλους, από τους Χριστιανούς το 88%, και από τους Ευαγγελιστές το 95% -σύμφωνα πάντα με την σφυγμομέτρηση του Associated Press. To 92% πιστεύει στο Θεό, και το 34% ότι υπάρχουν φαντάσματα και εξωγήινοι.



Είναι τα σημάδια των καιρών πιο έντονα απ΄τον ουρανό, που ξαναγέννησαν την πίστη στους ανθρώπους μετά από χρόνια αθείας και αμφισβήτησης, ή το ίδιο το δέος τους απέναντι στο άπειρο σύμπαν;



Η επιστήμη από μόνη της πάντως, ψηφίζει την τελευταία δεκαετία στην πίστη ναι. Αποδείχθηκε για την ανθρώπινη υγεία το πιο ανέξοδο και αποτελεσματικό φάρμακο. Οι αρετές που ο χριστιανισμός και τόσες άλλες θρησκείες διδάσκουν, είναι οι πιο καταλυτικές θεραπείες για να ξεπλύνουν ψυχή και σώμα από τις τοξίνες του. Η συγχώρεση και του πιο επικίνδυνου εχθρού μας βαθιά και αληθινά από την ίδια την ψυχή, σταματά πόνους, βελτιώνει την καρδιά και λειτουργεί ακόμη και ως ελιξίριο νεότητας.



Κι αν οι άγγελοι ακούνε, ίσως ναι, γίνονται και θάυματα…





