Αυστραλία: Τα φαστφουντάδικα αντικατέστησαν τα ελληνικά καφέ

Στον ρόλο των Ελλήνων που άλλαξαν την ζωή και τις συνήθειες των Αυστραλών σε πολλούς τομείς είναι αφιερωμένο εκτενέστατο άρθρο της εφημερίδας The Sydney Morning Herald, που στέκεται ιδιαίτερα στα ελληνικά καφέ του Σίδνεϊ. Ο Νικ Πούλος μάλιστα διαφωνεί με τη θεωρία ότι οι Έλληνες εισήγαγαν την μόδα των καφέ, από την Αμερική στην Αυστραλία. «Ξεκίνησαν από το Σίδνεϊ και ήταν ιδέα των Ελλήνων», λέει ο ίδιος και προσθέτει πως ο πατέρας του, άνοιξε το φημισμένο The Rio και ο ίδιος εργαζόταν εκεί έκτοτε.



«'Οταν έκλειναν οι παμπς, στις 6 το απόγευμα, όλοι ερχόταν στο The Rio. 'Ακουγαν Έλβις από το Τζουκ Μποξ και εγώ τους σερβίριζα. Ήμουν κάτι σαν τον Φονζ στο Happy Days», θυμάται.



Τα ελληνικά καφέ είχαν μακρά επιτυχημένη πορεία. Η χρυσή εποχή τους κράτησε από τα μέσα του 1930 μέχρι τα τέλη του 1960.



«Τα ελληνικά καφέ ήταν το σημεία αναφοράς για όλους εμάς. Ήταν μέρος της ταυτότητάς μας κι ο κοινωνικός ιστός του τόπου. Γι' αυτό, κάθε φορά που χάνουμε ένα ελληνικό καφέ, χάνουμε και ένα μέρος της ιστορίας του τόπου μας», δηλώνει ο Joseph Toms, o οποίος σύχναζε στα καφέ της Ν.Ν.Ουαλίας τη δεκαετία του 1950.



Η Έφη Αλεξάκη θα πει ότι «σήμερα είναι ζήτημα αν υπάρχει μια φούχτα παλιών αυθεντικών ελληνικών καφέ. Αντικαταστάθηκαν από τα φαστφουντάδικα, τα σουπερμάρκετς, τα χαρμπουγκεράδικα».