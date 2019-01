Στο τιμόνι της Daily News ο Κόλιν Μάιλερ

Ο πρώην διευθυντής της βρετανικής εφημερίδας News of the World, η οποία έκλεισε πέρυσι από τον Ρούπερτ Μέρντοκ εξαιτίας ενός σκανδάλου παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών, προσελήφθη από την Daily News, μεγάλη αντίπαλο της New York Post, ιδιοκτησίας του προαναφερθέντος μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Ο Κόλιν Μάιλερ, ο οποίος έχασε τη δουλειά του τον Ιούλιο, όταν η εφημερίδα του αναγκάσθηκε να κλείσει εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου γύρω από τις πρακτικές που ακολουθούσε για να συλλέγει πληροφορίες, θα αναλάβει τη διεύθυνση της Daily News, της εφημερίδας με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, στις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο Capital New York.



«Είμαι πολύ υπερήφανος και είναι τιμή μου να διευθύνω μία από τις μεγάλες εφημερίδες των ΗΠΑ», αναφέρει ο Μάιλερ στην ανακοίνωση αυτή.



Ο 59χρονος Μάιλερ, ο οποίος αντικαθιστά τον Κέβιν Κόνβεϊ, ήταν για καιρό στενός συνεργάτης του Μέρντοκ και είχε διατελέσει διευθυντής της New York Post πριν μεταβεί στο Λονδίνο, το 2007, για να αναλάβει την News of the World.