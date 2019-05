Εμφύλιος πόλεμος στον όμιλο του Μέρντοκ

Έντονες είναι οι πιέσεις που δέχεται αυτόν τον καιρό ο αυστραλός μεγιστάνας των μίντια Ρούπερτ Μέρντοκ. Οι πρόσφατες συλλήψεις στελεχών της εφημερίδας Sun στο πλαίσιο των ερευνών για τη δωροδοκία αστυνομικών αποτελούν νέο πονοκέφαλο για τον Μέρντοκ που βλέπει τις επιχειρήσεις του να είναι στο επίκεντρο ερευνών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.



Την ίδια στιγμή οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί με θύματα υποκλοπών έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.



Μετά το κλείσιμο της εφημερίδας News of the World το περασμένο καλοκαίρι ο Μέρντοκ ήλπιζε να περιορίσει τις διαστάσεις του σκανδάλου.



Όμως καθώς νέα έντυπα του ομίλου του μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο αστυνομικών και δικαστικών ερευνών το σκάνδαλο βαθαίνει, υπονομεύοντας ακόμα περισσότερο τα θεμέλια της αυτοκρατορίας. Να σημειωθεί ότι η αστυνομία συνέλαβε εννέα συνολικά εργαζόμενους στη Sun τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το σκάνδαλο με τη Sun δεν είναι τόσο σοβαρό όσο το σκάνδαλο με τις υποκλοπές.



Ο Άιβορ Γκάμπερ, καθηγητής πολιτικού ρεπορτάζ στο πανεπιστήμιο City του Λονδίνου δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος του χρηματισμού αστυνομικών δεν θα είναι το ίδιο μεγάλος με εκείνον των υποκλοπών. Η Sun είναι σημαντικότερη από την News of the World. Έχει περισσότερα έσοδα. Έχει μεγαλύτερη επιρροή και κυκλοφορεί έξι ημέρες την εβδομάδα».



Εμφύλιος στην αυτοκρατορία



Μπορεί το σκάνδαλο των δωροδοκιών να μην έχει τόσο πλατύ αντίκτυπο όμως έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στο εσωτερικό του ομίλου. Όπως όλα δείχνουν οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στη Sun θεωρούν ότι η διοίκηση τους χρησιμοποιεί σαν ασπίδες προστασίας, επιχειρώντας να ρίξει τις ευθύνες αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς.



Όπως δήλωσε πρόσφατα στο BBC ο Τρέβορ Κάβανο, αναπληρωτής αρχισυντάκτης της Sun «υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στους δημοσιογράφους όταν ακούνε στελέχη να διατυμπανίζουν ότι συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές, την ίδια στιγμή που εξαιτίας αυτής της συνεργασίας ορισμένοι δημοσιογράφοι καταλήγουν σε κελιά φυλακών».



Πρώην στέλεχος του ομίλου, ο Αντριου Νιλ, που υπήρξε διευθυντής των κυριακάτικων Times του Λονδίνου τόνισε ότι «η Sun έχει πλέον στραφεί εναντίον του Μέρντοκ που έχει ξεκινήσει διαδικασίες που έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό του. Η Sun ήταν το πιο πιστό στον Μέρντοκ έντυπο. Τώρα οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα αισθάνονται θύματα ενός κυνηγιού μαγισσών που ξεκίνησε ο Μέρντοκ για να προφυλάξει τον εαυτό του. Ως εκ τούτου νοιώθουν προδομένοι και δεν είναι πια στο πλευρό του. Πρόκειται για εμφύλιο».



Πηγή: tovima.gr