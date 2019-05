Η Sun του Μέρντοκ επιστρέφει με κυριακάτικη έκδοση

Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοκ ανακοίνωσε σήμερα ότι "πολύ σύντομα" θα κυκλοφορήσει μία κυριακάτικη έκδοση της βρετανικής εφημερίδας ταμπλόιντ Sun, με την ονομασία The Sun on Sunday, με στόχο να αντικαταστήσει τη News of the World, η κυκλοφορία της οποίας σταμάτησε πέρυσι το καλοκαίρι έπειτα απο ένα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών στο οποίο εμπλέκονταν δημοσιογράφοι της εφημερίδας. «Θα συνεχίσουμε την περήφανη κληρονομιά της Sun με την κυκλοφορία πολύ σύντομα της Sun on Sunday», ανακοίνωσε ο Μέρντοκ σε μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το προσωπικό της εταιρείας News International, βρετανικής θυγατρικής του ομίλου του News Corporation.



Ο Μέρντοκ έφτασε σήμερα στο Λονδίνο για να είναι παρών σε μία συνάντηση για τη διαχείριση της κρίσης στη Sun, πολλοί δημοσιογράφοι της οποίας συνελήφθησαν πρόσφατα στο πλαίσιο μίας έρευνας για δωροδοκία αστυνομικών και αξιωματούχων.



Η Sun «είναι κομμάτι του εαυτού μου», σημείωσε ο μεγιστάνας στο προσωπικό της εφημερίδας. «Σεβόμαστε τον νόμο. Οι παράνομες δραστηριότητες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και δεν θα είναι ανεκτές», επεσήμανε.



Παράλληλα ο Μέρντοκ ανακοίνωσε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή τους μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους εφόσον δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. "Καθένας είναι αθώος μέχρις αποδείξεως του εναντίου", υπογράμμισε.



Ο Μέρντοκ απέκτησε τη Sun το 1969.



Η News of the World, που έκλεισε τον Ιούλιο του 2011 εξαιτίας του σκανδάλου τηλεφωνικών υποκλοπών στο οποίο εμπλέκονταν δημοσιογράφοι της εφημερίδας, ήταν η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη Βρετανία, με πωλήσεις που έφταναν τα 2,7 εκατομμύρια.



Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ