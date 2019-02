Την επόμενη Κυριακή θα κυκλοφορήσει η Sun on Sunday του Μέρντοκ

Η κυριακάτικη έκδοση της βρετανικής εφημερίδας Sun του Αυστραλοαμερικανού μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοκ, The Sun of Sunday, θα εκδοθεί την προσεχή Κυριακή, 26η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε χθες η News International, θυγατρική της News Corp. Σε εσωτερικό σημείωμά του προς το προσωπικό της News International, ο διευθύνων σύμβουλός της Τομ Μόκριτζ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι η πρώτη έκδοση της κυριακάτικης Σαν θα κυκλοφορήσει την προσεχή εβδομάδα και η σχετική αναγγελία θα γίνει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τη Δευτέρα.



Εννέα νυν και πρώην στελέχη του προσωπικού της εφημερίδας, ανάμεσά τους κορυφαίοι δημοσιογράφοι της, έχουν συλληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες αστυνομικών και άλλες παράνομες ενέργειες με στόχο την συλλογή ειδήσεων.



Η Sun of Sunday θα αντικαταστήσει την News of the World, η έκδοση της οποίας ανεστάλη τον Ιούλιο του 2011 λόγω του ξεσπάσματος του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών.



«Η News Corporation έκανε σαφή την αποφασιστικότητά της να ξεδιαλύνει τι πήγε λάθος στο παρελθόν. Αλλάζουμε θεμελιακά το πώς λειτουργούμε ως επιχείρηση» ανέφερε το σημείωμα του Τομ Μόκριτζ.



«Η δέσμευση της News Corporation να επενδύσει σε μια νέα έκδοση είναι το ισχυρότερο δυνατό μήνυμα υποστήριξης που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε» συνέχισε.



Ο Τ.Μόκριτζ ανέφερε στο σημείωμα ότι ο Ρούπερτ Μέρντοκ, που μετέβη στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα για να καθησυχάσει το προσωπικό της Sun μετά τη σύλληψη των δημοσιογράφων της, θα επιβλέψει προσωπικά την έκδοση του νέου φύλλου.



Ο 80χρονος Μέρντοκ είχε αγοράσει την εφημερίδα το 1969. Επί Μέρντοκ, η ταμπλόιντ έγινε γνωστή για την πολιτική της επιρροή, τα δημοσιεύματα για σεξουαλικά σκάνδαλα, τις ζωές διασημοτήτων, αλλά και τις φωτογραφίες γυμνόστηθων γυναικών στη «σελίδα 3».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ