Βρετανία: Θύμα υποκλοπών και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

Η Σερί Μπλερ, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, κατέθεσε αγωγή για την υποκλοπή των τηλεφωνικών της μηνυμάτων, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, ενώ βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αγωγή της στρέφεται κατά του ομίλου των μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοκ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταθέσαμε αγωγή εξ ονόματος της Σερί Μπλερ για το θέμα της παράνομης υποκλοπής των τηλεφωνικών της μηνυμάτων», δηλώνει ο δικηγόρος της Γκράχαμ Άτκινς σε ανακοίνωσή του, στην οποία σημειώνει ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω.



Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η αγωγή στρέφεται κατά του ομίλου News Group Newspapers, που εκδίδει την ταμπλόιντ The Sun και εξέδιδε και την News of the World, τις δύο βρετανικές εφημερίδες του Μέρντοκ. Η έκδοση της News of the World ανεστάλη το 2011 λόγω του ξεσπάσματος του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών.



Η αγωγή στρέφεται επίσης κατά του ιδιωτικού ντετέκτιβ Γκλεν Μάλκερ, ο οποίος φυλακίστηκε το 2007 για παράνομες υποκλοπές για λογαριασμό της ταμπλόιντ News of the World, σύμφωνα με το δίκτυο BBC και βρετανικές εφημερίδες. Ο όμιλος News Group αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση αυτή.







Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ