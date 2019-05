Επιφυλακτικός ο βρετανικός Τύπος με τον Ολάντ

Επιφυλακτικός είναι σήμερα ο βρετανικός Τύπος μία ημέρα μετά την επίσκεψη του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Λονδίνο προκειμένου να έχει συνομιλίες με την ηγεσία των Εργατικών. Η Daily Telegraph γράφει ότι ο Ολάντ μπήκε στη μάχη εναντίον του χρηματοοικονομικού κατεστημένου στην ίδια την καρδιά του Σίτι. Η εφημερίδα The Times, επισημαίνοντας τις προσπάθειες του Ολάντ να τιθασεύσει τον χρηματοοικονομικό τομέα, εκτιμά ότι «ο γάλλος υποψήφιος βγήκε από τη σήραγγα της Μάγχης με στόχο την ανανέωση της εικόνας του ως τρομοκράτη των αγορών». Αντιθέτως, η Guardian τον χαρακτηρίζει «ευπρόσδεκτο επισκέπτη, και συμπληρώνει ότι «είναι καλύτερος υποψήφιος από το Νικολά Σαρκοζί».



Για την The Independent, ο Ολάντ «μπορεί να μην έχει απολύτως το στυλ ενός προέδρου, όμως η παρέμβασή του στους Γάλλους του εξωτερικού ήταν συγκινητική. Ποιός ξέρει; Θα μπορούσε ίσως και να κερδίσει».

Τέλος οι Financial Times, χαρακτηρίζουν «τολμηρό μέτρο» την πρόταση για φορολόγηση κατά 75% των άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ εισοδημάτων προσθέτοντας ότι «ί σως είναι ένας καινοτόμος, επαναφέροντας μια συζήτηση της προ Θάτσερ εποχής ή ίσως τελικά η Γαλλία να μετατραπεί σε χώρα του παράδοξου - και τότε οι πλουσιότεροι Γάλλοι να έλθουν να ζήσουν στο Λονδίνο ή τη Γενεύη».