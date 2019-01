ΗΠΑ: Τα μηνύματα του προεδρικού ζεύγους της Συρίας προκαλούν αηδία

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε σήμερα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλασσαν ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ με τη σύζυγό του και δείχνουν ότι ο πρώτος επιχειρούσε να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του καθεστώτος του, προκαλεί «αηδία». Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζέι Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέες μεθόδους για να ενισχύσει τις κυρώσεις εναντίον της Δαμασκού.



Στις 14 Μαρτίου η βρετανική εφημερίδα Γκάρντιαν δημοσίευσε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρεται να έγραψαν ή να έλαβαν ο Άσαντ και η σύζυγός του, Άσμα, από τον Μάρτιο του 2011 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012. Τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποδεικνύουν ότι ο Σύρος πρόεδρος λάμβανε συμβουλές από το Ιράν ή από άτομα που συνδέονται με τη χώρα αυτή ενώ παρουσιάζουν και το πολυτελή βίο που διάγει το προεδρικό ζεύγος.



Σε ένα από αυτά τα μηνύματα γίνεται λόγος για την αγορά, από την πρώτη κυρία της Συρίας, πολύφωτων και τραπεζιών αξίας χιλιάδων δολαρίων. Άλλο μήνυμα αποκαλύπτει τις μουσικές προτιμήσεις του Άσαντ ο οποίος κατεβάζει στο iTunes, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις, τραγούδια Βρετανών και Αμερικανών καλλιτεχνών, όπως των συγκροτημάτων Right Said Fred, New Order και του τραγουδιστή της κάντρι Μπλέικ Σέλτον.



Στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα παραδέχτηκε ότι είναι αδύνατον να αποκλείσουμε πλήρως την πιθανότητα να υπάρχουν και πλαστά μηνύματα μεταξύ των 3.000 που έχει στη διάθεσή της. Διευκρίνισε όμως ότι προχώρησε σε επαλήθευση ορισμένων από αυτά και πείστηκε για την αυθεντικότητά τους.