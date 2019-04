Βρετανία: Ο Κάμερον καταθέτει για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ενώπιον της επιτροπής Λέβενσον ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον , δίνοντας ολοήμερη κατάθεση για τη σχέση του με στελέχη της αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοκ που έχει κλονιστεί από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πλήγμα έχει επιφέρει η υπόθεση στον βρετανό πρωθυπουργό, καθώς ο Αντι Κούλσον, πρώην διευθυντής της News of the World, υπήρξε υπεύθυνος επικοινωνίας του Κάμερον από το 2007 έως το 2011.



Tον Μάιο, η Ρεμπέκα Μπρουκς, προσωπική φίλη του Ντ. Κάμερον και στέλεχος του ομίλου των μέσων ενημέρωσης του Μέρντοκ, κατηγορήθηκε για παρακώλυση της αστυνομικής έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από δημοσιογράφους της News of the World.



Ο Ντέιβιντ Κάμερον θα ερωτηθεί και για την υπόθεση εξαγοράς του δορυφορικού τηλεοπτικού μπουκέτου BSkyB από τον όμιλο του αυστραλού μεγιστάνα του Τύπου.



Ο υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, Τζέρεμι Χαντ , είχε αναλάβει να αποφασίσει για την πλήρη εξαγορά του BSkyB από τον όμιλο Μέρντοκ, ο οποίος τελικά υπαναχώρησε τον Ιούλιο του 2011, εν μέσω των αποκαλύψεων για τις τηλεφωνικές υποκλοπές που έκανε η εφημερίδα του News of the World.