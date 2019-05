Το αμερικανικό Πεντάγωνο διοργανώνει την πρώτη γιορτή ομοφυλοφίλων

Την πρώτη στην ιστορία του γιορτή προς τιμήν των ομοφυλοφίλων οργανώνει αυτό το μήνα το αμερικανικό Πεντάγωνο όπως αναγράφει η εφημερίδα The Hill, επικαλούμενη την εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Εϊλίν Λάινεζ. Η εκδήλωση θα γίνει στο πλαίσιο του λεγόμενου «μήνα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών και τραβεστί» και θα είναι αφιερωμένη στην πρώτη επέτειο της άρσης των περιορισμών στην υπηρεσία για τα άτομα με μη παραδοσιακές σεξουαλικές επιλογές στις ένοπλες δυνάμεις.



Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2010 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε διάταγμα για την ακύρωση του νόμου που είχε ψηφιστεί κατά την προεδρία του Μπιλ Κλίντον και είχε αποκληθεί Don't Ask Don't Tell ("Μην ρωτάς, μη λες").



Παλαιότερα, αν και επιτρεπόταν στους ομοφυλόφιλους να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, εντούτοις απαγορευόταν να αποκαλύπτουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό στη στρατιωτική διοίκηση, ενώ η στρατιωτική διοίκηση απαγορευόταν να υποβάλλει ερωτήσεις γι’ αυτόν.



πηγή: εφημερίδα The hill - SKAI