Συγγνώμη από τη Daily Star για τις φωτογραφίες της Μίντλετον

Συγγνώμη για τη δημοσίευση των γυμνόστηθων φωτογραφιών της συζύγου του πρίγκιπα Ούλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, ζήτησε σήμερα ο εκδότης της ιρλανδικής εφημερίδας Daily Star αλλά είπε ότι θα αντιταχθεί στις προσπάθειες του βρετανικού παραρτήματος της εφημερίδας να κλείσει το έντυπο.





Καμία βρετανική εφημερίδα δεν δημοσίευσε τις φωτογραφίες, περιλαμβανομένης της Sun, της μοναδικής βρετανικής εφημερίδας που δημοσίευσε τις φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι, να καλύπτει με τα χέρια του το γυμνό του σώμα σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας τον περασμένο μήνα.



Ο μεγαλύτερος οίκος μμε στην Ιρλανδία, ο Independent News and Media (INM), κατήγγειλε σήμερα τη δημοσίευση των φωτογραφιών όπως έκανε και η βρετανική συνιδιοκτήτρια εταιρία Northern and Shell, ενώ και οι δύο εταιρίες δήλωσαν ότι δεν είχαν επιτρέψει τη δημοσίευση.



"Εκ μέρους του INM, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη", δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου Τζο Ουέμπ σε έναν από τους άλλους τίτλους του ομίλου, την εφημερίδα Sunday Independent.



"Διεξάγουμε εσωτερική έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί (αυτό)".



Ο ίδιος είπε ακόμη ότι ελπίζει να μην κλείσει η εφημερίδα το μέλλον της οποίας απειλείται ύστερα από την δήλωση του προέδρου της Northern and Shell, Ρίτσαρντ Ντέσμοντ, ότι θα λάβει άμεσα μέτρα να κλείσει η θυγατρική της.



"Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τις 70 θέσεις εργασίας στην Irish Daily Star", είπε ο Ουέμπ.



Εκπρόσωπος της Northern and Shell δήλωσε χθες ότι η εφημερίδα δεν θα μπορεί εφεξής να χρησιμοποιεί τον τίτλο Daily Star και ότι το μέλλον της εξαρτάται από απόφαση του INM.



Ο εκδότης της εφημερίδας Μάικ Ο΄Κέιν δήλωσε ότι δημοσίευσε τις επίμαχες φωτογραφίες που τράβηξαν παπαράτσι ικανοποιώντας τους αναγνώστες του εντύπου και ότι αιφνιδιάστηκε από τις αντιδράσεις στη Βρετανία.



Σήμερα το γραφείο του πρίγκιπα Ουίλιαμ ανακοίνωσε ότι δικηγόροι της βασιλικής οικογένειας θα παραστούν αύριο σε δικαστήριο της Γαλλίας σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το περιοδικό Closer από μελλοντική δημοσίευση ή διάθεση των φωτογραφιών και θα διεκδικήσουν αποζημίωση για τις ήδη δημοσιευθείσες.