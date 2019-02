Αναστέλλουν την παραγωγή στην Κίνα ιαπωνικές εταιρείες - κολοσσοί

Αναστέλλουν την παραγωγή στην Κίνα ή κλείνουν καταστήματα ιαπωνικές εταιρείες, εξαιτίας των αντι-ιαπωνικών διαδηλώσεων μετά την ανακοίνωση του Τόκιο ότι θα αγοράσει από ιδιώτη διαφιλονικούμενα νησιά στη Θάλασσα της ανατολικής Κίνας.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινώσει αναστολή της παραγωγής σε εργοστάσιά τους στην Κίνα η Panasonic, η Canon, η Honda, ενώ καταστήαμτα κλείνουν η Uniqlo και η Seven & I Holdings.



Ο κολοσσός Panasonic Corp διέκοψε την παραγωγή σε δύο εργοστάσια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην Κίνα, ενώ έκλεισε ακόμη ένα λέγοντας στους εργαζόμενους να μείνουν στα σπίτια τους, μετά τις επιθέσεις εναντίον των εργοστασίων από διαδηλωτές.



Ο Ατσούσι Χινόκι, εκπρόσωπος στο Τόκιο της Panasonic είπε ότι ένα επιπλέον εργοστάσιο στην Κίνα έκλεισε μετά το σαμποτάζ σε εργασίες παραγωγής του εργοστασίου από αρκετούς εργαζόμενους. Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλείστο έως αύριο Τρίτη.



Ο όμιλος ηλεκτρονικών Canon Inc αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας τριών εκ των τεσσάρων εργοστασίων του στην Κίνα σήμερα και αύριο, μετά τις μεγάλες αντι-ιαπωνικές διαμαρτυρίες στην Κίνα.



Η Canon θα διακόψει τις γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο εκτυπωτών laser στη Γκουανγκντόνγκ, στο εργοστάσιο παραγωγής ψηφιακής κάμερας στην ίδια πόλη και σε ένα εργοστάσιο παραγωγής φωτοτυπικών μηχανημάτων στην πόλη Τζιανγκσού, σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ.



Αναστολή της παραγωγής στην Κίνα ανακοίνωσε και η αυτοκινητοβιομηχανία Honda για δύο ημέρες από αύριο σε δύο εργοστάσια στην Γκουανγκτζού και δύο στη Γουχάν.



Κλειστά υπό το φόβο διαδηλώσεων θα παραμείνουν αύριο 19 καταστήματα ενδυμάτων Uniqlo, καθώς και δεκάδες σούπερ μάρκετ της ιαπωνικής επιχείρησης Seven & I Holdings.





Με πληροφορίες από naftemporiki.gr