Σε ιρανούς ακτιβιστές τα βραβεία Ζαχάρωφ της Ευρωβουλής

Ο ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί και η δικηγόρος Νασρίμ Σοτουντέχ είναι οι νικητές των βραβείων Ζαχάρωφ 2012. Η επιλογή έγινε από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



«Η απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, στον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί και τη δικηγόρο Νασρίμ Σοτουντέχ αποτελεί ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αναγνώρισης σε μια γυναίκα και έναν άνδρα που δεν έχουν υποκύψει στον εκφοβισμό και που έχουν αποφασίσει να θέσουν την τύχη της χώρας τους πάνω από τη δική τους» ανέφερε ο Μ. Σουλτς.



«Ελπίζω ειλικρινά να μπορέσουν να έρθουν στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο για να παραλάβουν το βραβείο τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» πρόσθεσε.



Η απονομή των βραβείων θα γίνει από τον ίδιο τον Μάρτιν Σουλτς σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.



Η Νασρίμ Σοτουντέχ γεννήθηκε το 1963 και είναι ιρανή δικηγόρος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εχει εκπροσωπήσει ακτιβιστές της αντιπολίτευσης οι οποίοι φυλακίστηκαν μετά τις αμφιλεγόμενες ιρανικές προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του 2009, ανηλίκους που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή, γυναίκες και κρατουμένους συνείδησης.



Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2010 με την κατηγορία της διάδοσης προπαγανδιστικών ιδεών και της συνωμοσίας σε βάρος του κράτους και κρατείται σε απομόνωση. Εχει δύο παιδιά και πρόσφατα ξεκίνησε απεργία πείνας διαμαρτυρόμενη για τις παρενοχλήσεις που δέχεται η οικογένειά της από το ιρανικό κράτος.



Ο Τζαφάρ Παναχί γεννήθηκε το 1960 και είναι Ιρανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Η πρώτη διεθνής αναγνώριση ήρθε με την ταινία του The White Balloon που κέρδισε τη Χρυσή Κάμερα (Camera d'Or) στο Φεστιβάλ Καννών το 1995. Οι ταινίες του συχνά πραγματεύονται τη δύσκολη ζωή των παιδιών, των άπορων και των γυναικών στο Ιράν.



Συνελήφθη τον Μάρτιο του 2010 και αργότερα καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη και 20 χρόνια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και απαγόρευση να σκηνοθετεί ταινίες.



Η τελευταία του ταινία «This is not a Film» μεταφέρθηκε λαθραία από το Ιράν στο Φεστιβάλ Καννών του 2011 σε ένα usb κρυμμένο μέσα σε ένα κέικ.

